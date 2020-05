1 Así soy yo

Así es como se ve María Patiño: «Así soy yo… Soy una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy celoso, odio que me mientan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo, al contrario, doy las gracias por lo poco que tengo. A veces me enojo rápido, soy difícil de entender… Pero prefiero que me odien por cómo soy, a que me amen por algo que aparento ser…», dice el texto con el que la colaboradora se identifica.