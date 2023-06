Nieves Herrero revela el motivo oculto tras su polémica con Tita Cervera

La polémica está servida. Nieves Herrero ha publicado 'La Baronesa', una nueva novela que ahonda en la vida de Tita Cervera. La baronesa Thyssen le solicitó este encargo hace algunos años, pero según la versión de la periodista, en un momento dado se negó a su publicación. Ahora ha revelado el motivo oculto que estaría detrás de esta guerra.

La novela finalmente se ha publicado sin la aprobación de Tita Cervera. Nieves Herrero, durante una intervención en el programa 'Fiesta' ha confesado sentirse muy decepcionada y dolida. También ha detallado que la baronesa se echó atrás sin darle muchas explicaciones, a pesar de que el contrato sobre la biografía ya estaba firmado. Algo que no entendió, pero que ahora achaca su actitud a un principal motivo: Netflix estaría preparando una docuserie basada en su vida.

La versión de Tita Cervera

Tita Cervera, en conversación con el periodista Aurelio Manzano, daba su versión respecto a esta nueva polémica. "La baronesa tiene la intención de demandar, va a ver el libro, lo va a leer con sus abogados para ver si en el contenido del libro hay algo que sea querellable", afirmaba. También reconocía que Tita Cervera había estado satisfecha en un primer momento con el trabajo de Nieves Herrero, sin embargo, dejó de estarlo cuando leyó algunos capítulos de la obra. "Por la información que yo tengo, en el momento en el que tú le presentas los cuatro primeros capítulos. En ese momento, la baronesa te dice que no está de acuerdo con lo que está leyendo, que no se ve reflejada en la novela, que no es la forma de hablar ni de ella ni del barón. En ese momento te dice que no quiere seguir con el libro y sus abogados, por lo que yo sé, mandan un documento a la editorial diciendo que ella no quiere seguir con esto".

Por su parte, Nieves Herrero subrayaba que Tita Cervera "desapareció" sin dar más explicaciones. "Desde el día que se entrevistó con Risto Mejide, desde entonces ya no hubo más comunicación. La editorial rescindió el contrato. Si no pude hacer el libro de Tita, sí pude hacer un libro sobre Tita".