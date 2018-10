2 A Nieves Herrero le robaron la infancia

La presentadora temblaba mientras contaba una historia que le ha marcado de por vida: “Fíjate que estoy temblando. No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera. Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba. Por eso me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto”.