La nieta de Arévalo desmiente a Malena Gracia: la verdad sobre su relación con la familia del humorista

La familia de Paco Arévalo está destrozada tras la muerte del humorista el pasado tres de enero. Fue su hijo quien encontró al cómico sin vida en su casa de Valencia y este duro golpe les ha pillado a todos por sorpresa. En especial a su nieta Ana, que tenía una estrecha relación con su abuelo. La joven ha compartido una emotiva carta de despedida en sus redes sociales pero, no satisfecha con ello, ha querido visitar el plató de 'Fiesta' para homenajear a su abuelo. Y también para aclarar qué relación tenían con Malena Gracia, que se sentaba el pasado viernes en 'De viernes' para hablar sobre su relación con el cómico.

La nieta de Arévalo habla alto y claro sobre la presencia de Malena Gracia en el funeral de su abuelo

Según ella misma cuenta, la actriz fue expulsada del tanatorio por sus hijos. "Estoy abatida con esta situación. No me lo merezco", reconocía destrozada. Pero, sobre quien más arremetió fue sobre el hijo de Arévalo, Francisco: "¿Cómo en un tanatorio el hijo se pone a hacerme burla? Entro en el tanatorio, voy a la sala y viene su prima y me dice que no puedo entrar". Unas declaraciones que la nieta de Arévalo ha recibido incrédula y sobre las que se ha pronunciado. Cuando Emma García le ha preguntado sobre si su abuelo hubiese querido que su ex pareja hubiese asistido a su entierro, la joven ha sido clara y concisa: "A él le hubiese gustado que estuviésemos los que teníamos que estar, que éramos los que le queríamos con todo el corazón".

Ana Arévalo, que ha decidido cambiarse el nombre para tener el apellido de su abuelo con este bonito gesto, ha querido desmentir a Malena Gracia sobre las declaraciones que hizo hace un par de días en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta: "No quiero hablar mucho del tema porque es un momento para mi abuelo, para que se le recuerde como se debe, pero no me quiero quedar callada del todo porque las declaraciones que ha dado esta persona, de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que fuese verdad, eso quería dejarlo claro", ha dicho de lo más contundente.

Malena Gracia y Arévalo no tenían ningún tipo de relación

A pesar de que la actriz reconoció que se había reconciliado con Arévalo el pasado verano, nada de eso era verdad, según la nieta del cómico. "Dijo que creía que nosotros éramos de su familia, pero eso es mentira porque nosotros no hemos tenido trato con ella, tampoco se ha sentado en nuestra mesa. Se ha atrevido a decir cosas de mi padre que nose porque se ha atrevido, encima ir a un plató de televisión la noche en que mi abuelo estaba siendo enterrado, ¿qué tipo de persona hace eso?", ha dicho visiblemente enfadada. Ana Arévalo ha aclarado pues que no había ningún tipo de relación, ni entre su abuelo y ella ni entre su familia y la vedette.

De hecho, cuando sus imágenes aparecían en pantalla, la nieta del humorista no quería ni verla. Tampoco darle demasiado protagonismo, ya que consideraba que era un momento para recordar a su abuelo como una persona que hizo feliz a todo aquel que estuviese a su alrededor: "No quiero dar muchos detalles porque es algo del pasado pero Malena le hizo sufrir bastante, lo ha pasado muy mal con ella. ¿Cómo lo vas a pasar bien con una persona que le ha puesto como le ha puesto en platós de televisión?". Lo que Ana Arévalo no perdona es que "días antes de lo que le ha pasado" a su abuelo "le estuviese poniendo verde. Y encima se presenta en el tanatorio", ha reconocido que ese fue el colmo para su familia.