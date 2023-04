Ana Obregón sigue copando titulares en todos los medios de comunicación. Desde que SEMANA publicara que había dado el paso de convertirse en madre a sus 68 años, la actriz de 'Ana y los siete' está siendo protagonista de la actualidad. Ella sigue en Miami, disfrutando de la pequeña Ana, y no volverá a España hasta que no termine con el papeleo. Eso sí, cabe destacar que el próximo 19 de abril tendrá que estar en la presentación del libro de su hijo en Madrid.

Mientras llega ese momento, podemos decir que la actriz sigue en Miami disfrutando de ratitos muy especiales con la pequeña. De hecho, ella dice estar "entre el cielo y la tierra". En el cielo por su hijo Álex y en el cielo por su nieta. De la nieta precisamente se ha hablado mucho, sobre todo de su nombre. A pesar de que se ha comentado que su nombre sería Ana Sandra y sus apellidos Lequio Obregón, finalmente no es así. Ahora podemos confirmar que el nombre es Ana Lequio, tal y como ha declarado Alessandro Lequio en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Y su apellido es Obregón.

El programa 'Fiesta' confirma el nombre real de la bebé

El nombre con el que Obregón registra a su hija en el documento de adopción es Ana Lequio (nombre) Obregón, apellido. Tal como publicó Informalia cinco días antes de que la madre legal de la niña dijera en Hola que la bebé se llama Ana Sandra Lequio https://t.co/7tSZcuUEcj pic.twitter.com/e5VCbaDEB9 — Cultura Popular ( @Lanuevarevista) April 9, 2023

Hace apenas unas horas, el programa 'Fiesta' confirmaba que el documentos de adopción en el que figura la bebé lleva el nombre de Ana Lequio Obregón, siendo Lequio parte del nombre de la pequeña. De esta forma, este es el nombre oficial que aparece en todos los documentos de la hija de Álex Lequio, que ha llegado al mundo a través de gestación subrogada. A Ana Obregón no le está preocupando cómo va a estar inscrita su hija en los documentos oficiales y se está centrando en disfrutar de esta etapa tan increíble, que solo le ha devuelto la felicidad a su vida tras la muerte de su hijo. De hecho, está cumpliendo con la última voluntad de su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer.

Mientras la actriz continúa al otro lado del mundo, Alessandro Lequio sigue enfrentándose a las preguntas de la prensa cada vez que abandona su domicilio. Sin embargo, sigue dejando claro que no tiene nada que decir y que no da declaraciones por su hijo. Este lunes ha dejado clara su postura en el plató del programa en el que colabora: "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", ha explicado, visiblemente molesto.

No puede más y ha demostrado estar enfadado

"Cuando mi hijo murió, el 13 de mayo de 2020, desde el primero momento... todos habéis sido testigos... mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he comentado lo que yo sentía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo. No voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido", añadía. "Vosotros me conocéis. Sabéis que soy así. Y sabéis que no voy a cambiar", destacaba, con el semblante serio. "Entonces, esto es lo único que voy a decir".