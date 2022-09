Tras varios meses de rumores, con una negativa incluida por parte de Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler ha anunciado su compromiso con Íñigo Onieva. No sé por qué estamos más contentos: si porque ella vaya a cumplir su sueño de vestirse de blanco, si porque veremos a todo el clan Preysler sacar sus mejores galas o, también podría ser factible, ¡podemos ver el enlace a través de Netflix! Hay que tener en cuenta que Tamara lanzó la primera temporada de su serie documental en dicha plataforma bajo el nombre de ‘La marquesa’ donde pudimos ver su cumpleaños o algunos aspectos más cotidianos de su vida. Dentro de lo que entendemos cotidianos en la vida de Tamara Falcó.

A pesar de que no hay nada todavía confirmado, la plataforma de series y películas por pago ya se frotan las manos con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. De hecho, en el post donde la colaboradora de televisión ha anunciado su compromiso y ha mostrado su precioso anillo, Netflix no ha querido perder la oportunidad de comentar. «Estamos enfriando el champán 🥂 enhorabuena 💘», escriben desde la plataforma de pago. Un comentario que ha llamado la atención a sus seguidores y que por ello ya acumula más de 250 ‘me gusta’ y varias respuestas.

Los usuarios de Netflix quieren ver en la segunda temporada de ‘La Marquesa’ la boda de Tamara

Son muchos los internautas que se han querido hacer eco del comentario de Netflix y lo ven como un posible avance de una segunda temporada. «¿Segunda temporada con los preparativos de la boda y la boda?», preguntan; «Siiii segunda temporada con todos los preparativos de la boda, sería maravilloso»; «Eso sería lo más ; o «Sería genial, me encantan como pareja, será ideal todo de la boda, ella tan delicada y sutil» son algunos de los comentarios que se puede leer en el original que le ha escrito la conocida plataforma. ¿Estarán preparando todo para que así sea y cumplir los deseos de sus usuarios?

Aunque de momento todo son especulaciones y no hay nada por confirmar, tampoco nos parecería tan descabellado que así ocurriera. Mientras que llega el momento de sacar la pamela y nuestras mejores galas para lo que será una de las grandes bodas del año, seguiremos a la espera de que Tamara Falcó nos dé nuevos detalles de este momento tan dulce que está viviendo. Así es como ha contado que ¡está comprometida!

Así ha anunciado Tamara Falcó que se casa con Íñigo Onieva

«Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte, me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo.

Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero @ionieva».