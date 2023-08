Nerea Pérez de las Heras: le amputan parte de la pierna tras sufrir un accidente en el mar

La vida de Nerea Pérez de las Heras ha dado un giro de 180 grados. El pasado 23 de julio, la periodista y humorista, de 41 años, sufrió un accidente en el mar que ha traído consigo graves consecuencias. Días después del incidente tuvieron que operarla y amputarle parte de su pierna derecha. Ella misma ha contado cómo ha vivido este duro proceso en sus redes sociales.

La presentadora asegura que ha sido sometida a "tres cirugías de urgencia y un bypass fallido"

«Me salvaron el pellejo en el hospital Mateu Orfila y de allí me mandaron en avioneta al Son Espases de Mallorca donde estuve seis días muy colocada en un box de la unidad de reanimación. Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido después me amputaron parte de la pierna derecha». Con estas palabras, la excolaboradora del programa de humor de Movistar 'Las que faltaban' relata lo que pasó tras su accidente.

A Nerea Pérez de las Heras le amputaron parte de la pierna el pasado 28 de julio. Hace muy poco aún. Pero es capaz de mostrarse positiva después de lo que ha tenido que vivir: «Me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg. Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas que me mantenían viva, de hablar y hablar y escuchar y escuchar a doctoras, amigas, auxiliares, hermanas, hermanos decirme las cosas más bonitas y más importantes de mi vida. De escuchar a Ana que no ha dejado de sacarme del agua constantemente cada minuto desde el día 23. Ana cuidándome con una fuerza y una alegría nunca vistas. Mi amor.

"Bendito mi instinto de supervivencia", dice

La presentadora del pódcast 'Saldremos mejores' junto a Inés Hernand y creadora del monólogo 'Feminismo para torpes' ha contado que fueron dos amigas quienes le sacaron del agua el día que tuvo el accidente en el mar. Mientras estas llamaban a la ambulancia, ella misma se realizó un torniquete para parar la hemorragia. Incluso pidió agua e informó de su grupo sanguíneo. "Salgo de esta aullando que viva la sanidad pública, que viva la vida, que viva mi novia espartana, valkiria de hospital, mis hermanos y hermanas, que bendito mi instinto de supervivencia de cucaracha indestructible, que bendita mi suerte por tener una red que esta vez no está a mi alrededor sino justo debajo de mí, floreciendo, brillando, sosteniendo mi cuerpo machacado. Que pies para qué os quiero si tengo alas para volar", asegura.