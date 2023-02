Nerea Barros desmonta a Sara Sálamo en los Goya: "Sí llevaba maquillaje"

La 37 edición de los Premios Goya nos regaló looks para el recuerdo. Numerosos artistas del celuloide se dieron cita en el Auditorio Andalucía de Sevilla, con Antonio de la Torre y Clara Lago como maestros de ceremonias, y muchos de ellos dieron lecciones de elegancia y estilo. Una de ellas fue Sara Sálamo, quien decidió acudir "a cara lavada" a la gala. La intérprete explicó que había decidido prescindir del maquillaje en una apuesta clara por la naturalidad. Sin embargo, hay quien cree que realmente sí llevaba algo de maquillaje. La actriz Nerea Barros, por ejemplo. Así lo ha afirmado a su regreso de la capital hispalense. "Yo creo que sí llevaba maquillaje, hombre. Un poquito", ha asegurado. "Yo iba con cara lavada también, pero no lo subo a Instagram. Yo iba con el desfile de Chanel que es cara lavada, simplemente que trabajas mínimamente para que sea efecto 'cara lavada".

Vídeo: Europa Press

A Nerea Barros, actriz de gran trayectoria y una de las protagonistas de la serie 'La novia gitana', de ATRESplayer Premium, le parece bien el gesto que ha tenido Sálamo al lucir un aspecto 'nude' en su rostro: "Era reivindicarlo. Me parece muy bien, genial, pero vamos, yo creo que Ingrid García eso lo ha hecho un millón de veces. Me parece fantástico, me encanta pero cada uno tiene que ir como le apetezca. Hay gente que se siente más segura yendo más maquillada, yo me siento más segura con la piel al aire, me agobio con mucho maquillaje, para gustos".

La gallega ha defendido también a Berta Vázquez, que se ha convertido, sin quererlo, en una de las protagonistas de los Goya 2023 debido a su nuevo aspecto, con algunos kilos de más. La actriz de 'Vis a vis' se subió al escenario para entregar la estatuilla a 'Mejor película europea' y enseguida su nombre se convirtió en trending topic por su cambio físico. "Superemos todo esto. Lo de meterse con el físico está totalmente fuera de lugar, Berta es una mujer, bella no, lo siguiente. Cómo alguien se puede meter con Berta, con esa cara y ese cuerpo, qué me estáis contando", ha lamentado Barros. "En este siglo XXI las mujeres tendrían que avanzar. Somos muy tontos, tenemos un problema, estamos perdidos en un sitio, en vez de preocuparnos por cosas de verdad, estamos hablando de homofobia, racismo, estamos hablando de cualquier cosa diferente".

Cuando Sara Sálamo acudió a los Goya sin maquillaje explicó los motivos por los que renunciaba a pintar su cara: "He venido a la gala 'a cara lavada' porque desde que soy madre, sobre todo, siento mucha preocupación por cómo utilizamos el altavoz que tenemos. Qué reciben nuestros jóvenes a través de las redes sociales y qué tipo de referentes tienen…". Asimismo, a través de sus redes sociales detallaba que le daban miedo "los filtros y las cirugías estéticas financiadas (incluso a menores)". Con su look "sin maquillaje" apostaba por la naturalidad en un primer lugar y en segundo, por la aceptación del físico cada uno. "Que el maquillaje, la moda o la belleza sean un accesorio y un juego, sin volvernos víctimas de ello", decía.

Nerea Barros debutó en el cine con solo 17 años en la película 'Nena'. Desde entonces ha tenido una brillante carrera profesional. Su papel en la serie 'El tiempo entre costuras' logró muy buenas críticas. Su gran momento fue cuando recibió el Goya a la Mejor Actriz Revelación que consiguió por su excelente trabajo en 'La isla mínima', de Alberto Rodríguez. En el terreno personal, mantiene una relación con Juan Ibáñez, una de las 'hormigas' de 'El Hormiguero'.