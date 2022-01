Cristina Pedroche no para de trabajar. La presentadora de Antena 3 se ha convertido en un rostro indispensable de la televisión y sus proyectos en la pequeña pantalla, así como fuera de ella gracias a sus campañas en redes sociales, la señalan como una de las personas que más ingresos obtiene. El año pasado, se apuntó a que la colaboradora de ‘Zapeando’ habría cobrado 60.000 euros por despedir el 2020 y darle la bienvenida a 2021. Sea como sea, lo cierto es que ha sabido gestionar a la perfección sus ingresos y sus cuentas.

Cristina Pedroche tomó la decisión de invertir en los negocios de su marido, Dabiz Muñoz, al poco de comenzar su relación. En un primer momento, la presentadora negó que hubiera puesto dos millones de euros en los locales del chef, aunque reconoció que había participado con una pequeña parte. En concreto, esta correspondía solo a un 10% del total. De la misma manera, en octubre de este mismo año, la presentadora confirmaba que se expandía su negocio y abrirían un restaurante en los Emiratos Árabes, así como en Barcelona.

Su interés por la gastronomía nace de su amor por su marido y por ello no ha dudado en invertir en sus restaurantes, especialmente en el de Londres, local que hace unos meses tuvo que cerrarse por la cantidad de deudas que acumulaba y por la situación de emergencia sanitaria. «Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años. Porque DiverXo es un negocio de puertas para afuera, no para dentro. Es un barco muy pesado, y el proyecto de Londres me costó mucho sacarlo adelante», llegó a confirmar el chef.

De la misma forma, la presentadora estrella de Atresmedia también ha ha gestionado su dinero haciendo varias inversiones inmobiliarias. En 2012, dos años después de su etapa en ‘Sé lo que hicisteis’, Cristina Pedroche adquirió un piso de 70 metros cuadrados, trastero y plaza de garaje en el barrio de Embajadores. Se trata de la vivienda que comparte en la actualidad con el chef. Años más tarde, volvió a invertir en una propiedad inmobilaria situada en el barrio de Legazpi y otra en el municipio de Coslada. Además de esto, adquirió junto a su marido dos plazas de garaje, una de ellas al 50%.

Cristina Pedroche cerró su año más complicado

Cristina Pedroche cerró uno de los años más complicados de su vida después de que en mayo de 2021 tuviera que darle su último adiós a uno de los pilares más importantes de su vida. La presentadora de Antena 3 perdía a su abuela después de haber estado 18 días luchando en el hospital contra la Covid-19. Un fuerte varapalo que recibía tan solo un año después de que su abuela Dominga también falleciera. La de Vallecas ha pasado por unos días muy duros que parecían estar sacados de una auténtica pesadilla.