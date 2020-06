Nada más finalizar la aventura selvática para Rocío Flores se conoció que su madre volvía a primera línea mediática. Mientras su hija abandonaba la televisión para regresar a su vida, Rocío Carrasco se convertía en el fichaje estrella de Televisión Española. La primogénita de ‘la más grande’ es la nueva colaboradora de ‘Lazos de Sangre‘, programa que estrena su tercera temporada y que se colará en millones de hogares españoles el próximo 17 de junio, sustituyendo así en la parrilla a ‘Operación Triunfo‘. Aunque Rocío no estará presente en todas las entregas, sí que acudirá cuando conozca a la familia sobre la que esté centrado ese capítulo. Una vez más la cadena ha contado con Boris Izaguirre como presentador, siendo él precisamente la pieza clave en las negociaciones entre Rocío Carrasco y la cadena pública, según ha podido saber SEMANA en exclusiva.

TVE confirmaba esta semana que Rocío Carrasco se incorporaba al debate posterior de algunas entregas, donde ofrecerá su visión sobre el protagonista de esa edición. Y es que Rocío creció rodeada de estrellas y focos, por lo que ha tenido un trato cercano con muchos rostros del papel couché. Sin embargo, que aceptara no fue ni mucho menos fácil, hecho del que tiene constancia esta revista. La cadena ha tanteado a Rocío en varias ocasiones y, a pesar de que ha llegado a ofrecerle diferentes contratos de colaboración para algunos programas de la cadena, la hija de Rocío Carrasco no aceptó ninguno de ellos. No le convencían, pero gracias a la perseverancia de Boris Izaguirre, quien esta vez ha ejercido como mediador personal, este contrato sí ha llegado a buen puerto.

Rocío Carrasco, por fin, ha dado el paso y muy pronto la volveremos a ver en televisión después de cuatro años alejada de ella. Su primera vez en el exitoso programa que dirige el venezolano estará dedicado a Carmen Sevilla y en él Rocío desvelará anécdotas que hasta ahora no habían visto la luz. Allí será compañera de famosos y periodistas que charlarán junto a ella sobre personajes muy conocidos de nuestro país, no obstante, todavía se desconoce el plantel de colaboradores con los que Carrasco compartirá plató, un plató que, por cierto, también está de estreno. Tan solo se ha confirmado un nombre: Alaska.

Su regreso es muy esperado y son muchas las miradas que se posarán en Rocío el día en el que comience su nuevo puesto como colaboradora. Aunque como todo conlleva su riesgo, lo cierto es que la audiencia ampara a este programa desde su comienzo en 2018, ya que ha llegado a alcanzar una audiencia de más de millón y medio de espectadores. Un éxito al que Rocío Carrasco se ha querido unir y por el que tratará de remar desde el primer día como figura relevante del mismo.

Su última aparición en un programa como colaboradora tuvo lugar en el verano del año 2016 en ‘Hable con ellas’, espacio de Telecinco en el que trabajó con Sandra Barneda o Alba Carrillo. Después se alejó de la televisión y cuatro años después ha decidido volver a ella con ‘Lazos de Sangre’.