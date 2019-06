Natalia se moja sobre su relación con David Bisbal y David Bustamante

Han pasado 18 años del estreno de ‘Operación Triunfo’ y, al contrario de los concursantes de ediciones posteriores, casi todos esos jóvenes que estrenaron en formato televisivo pueden presumir de que siguen dedicándose a su pasión, la música. Una de ellas es la gaditana Natalia Rodríguez que acaba de estrenar su nuevo single, ‘De nada’.

Una canción que, además de triunfar desde el primer momento, ha recibido el apoyo de los otros extriunfitos, como Chenoa, Nuria, Gisela, Geno o David Bisbal. Aunque son una «familia», según la cantante, y siempre están ahí cuando lo necesitan, esto no significa que sean todos íntimos amigos. De hecho, la que fuera presentadora del Megatrix ha reconocido que no tiene relación con dos de sus compañeros más famosos: David Bisbal y David Bustamante. A pesar de que tanto el de Almería como el de Cantabria están viviendo unos momentos muy dulces de sus vidas, Natalia no tiene reparos en admitir que «la verdad es que tengo poca relación con ellos».

«De David Bustamante hace muchísimo tiempo que no sé nada«, asegura la cantante, que dice que sólo sabe de su vida privada por lo que lee en la prensa, «sé que está enamorado, pero lo que sé por las revistas y las redes sociales. No le he llamado ni he hablado con él. Si dijera que sí, estaría mintiendo».

Las cosas no cambian con David Bisbal a quien, sin embargo, sí que felicitó cuando se convirtió en padre de Matteo, el pasado mes de abril.

Muy diferente es la relación que mantiene con Chenoa y Nuria Fergó, a quienes prácticamente considera hermanas. «Estamos todo el tiempo juntas. Vamos a casa de una a cocinar, nos vamos de fiesta, de cenita, jugamos al pádel… Es un regalo que, después de dieciocho años, tenga a mis compañeras con las que empecé al lado de mi casa. Lo mejor de todo es que son las que mejor me entienden, cuando tengo un bajón de frustración o estoy enfadada con el mundo, ellas son las que mejor me entienden».