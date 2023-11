Natalia Almarcha confiesa muy pudorosa junto a Risto Mejide si habrá boda pronto

Vídeo: Europa Press

Risto Mejide y Natalia Almarcha están felices. Aunque han pasado por altibajos, eso no quita que ahora la pareja se encuentre en su momento más dulce. Lo evidencia la sonrisa que ha acompañado a ambos en los premios Antena de Oro, galardón que, por cierto, recibió el presentador por su participación tanto en 'Chester' como en 'Todo es mentira'. Orgulloso por los datos y elogios cosechados en ambos espacios de Cuatro, el catalán ha mostrado su versión más divertida ante las cámaras. Eso sí, no lo ha hecho solo, sino en compañía de su novia. La joven, que actualmente trabaja en una farmacia, era preguntada por el reportero por sus planes de boda, pero ¿habrá o no enlace entre ellos?

Lo que se sabe de la posible boda de Risto Mejide y su novia, Natalia Almarcha

Recordemos que hace algunos meses salió a la luz que Risto Mejide había regalado a Natalia Almarcha un imponente anillo durante su escapada a Granada. Se habían dado una segunda oportunidad, pero nadie pensó que la reconciliación viniera cargada de tintes nupciales. Se dijo que Risto había adquirido en una joyería un anillo de 7.000 euros y que esperó a que anocheciera en La Alhambra para pedir matrimonio a Natalia. Mientras el círculo de la joven aseguró que ella "no le dio un sí rotundo", sí que se insistió en el amor que sienten por el otro. "Se quieren muchísimo, pero ella quiere ir con calma", deslizó quien bien conoce a la farmacéutica.

En el álbum que Natalia Almarcha compartió entonces en su cuenta de Instagram fueron muchos los que le preguntaron por la propuesta de matrimonio de Risto Mejide. Aunque ella en un principio no quería entrar en polémicas, finalmente reaccionó al comentario de un follower de su cuenta de Instagram. Después de que alguien le rogara que enseñara el anillo que Risto Mejide le había regalado, Natalia respondía con un solo emoji. Una cara que habla por sí sola, pues en ningún momento ha negado que su novio le hubiera pedido que se casara con ella.

En ella se pudo apreciar que a Natalia Almarcha no le incomodaba en absoluto que le pidan que enseñe su alianza, de hecho, le hizo gracia que uno de sus seguidores se lo dijera públicamente. En esta ocasión y tal y como podemos analizar en el vídeo, Natalia quiere ser más rotunda. Lo hace mostrando cierto pudor ante las cámaras, pero queriendo aclarar cómo está de cerca este enlace que ha copado titulares.

No es lo único que se saca en claro tras visualizar este vídeo, donde Risto Mejide cuenta sus planes de Navidad ahora que está emparejado y es que el pasado año solo habían pasado tres meses de su separación con Laura Escanes, por lo que quiso tomarse esos días de asueto para disfrutar únicamente de su familia.

¿Quién es Natalia Almarcha, la novia de Risto Mejide?

La joven de 27 años vive en Valencia y ahora regenta ella misma una farmacia, un proyecto empresarial en el que ha volcado todas sus ilusiones y que no le puede hacer más feliz.