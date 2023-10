Natalia Almarcha, novia de Risto Mejide, estalla: “Tengo una doble mastectomía”

Natalia Almarcha, la pareja de Risto Mejide, ha decidido poner un alto a las críticas insistentes sobre su apariencia física. A sus 26 años, está cansada de que las redes sociales cuestionen su aspecto físico y hagan comentarios respecto a un presunto aumento de sus pechos. Ante tales especulaciones, ha decidido hablar claro y despejar cualquier duda. "Mamoplastia, no, tengo una doble mastectomía", ha señalado con determinación la farmacéutica.

"Ha perdido mucho peso"

Es la primera vez que Almarcha aborda este delicado tema en público, siendo una intervención médica que figuras como Angelina Jolie o Terelu Campos ya han tenido que realizar en el pasado. La decisión de someterse a una doble mastectomía surgió después de unos análisis que Natalia se realizó, tomando en cuenta antecedentes familiares relacionados con el cáncer de mama. Estos estudios revelaron que es portadora del gen BCRA, asociado al cáncer de mama y ovarios. Personas cercanas a Natalia, han explicado al diario ABC el dolor tan agudo que vivió durante y después de la cirugía. Estas mismas fuentes añadieron: "ha perdido mucho peso y se le nota especialmente la operación, pero no está operada de nada más, es todo falso".

A pesar de los problemas de salud y las críticas infundadas en las redes sociales, la felicidad que comparte Natalia junto a Risto sigue intacta. Después de superar una notable ruptura y reunirse en una boda a la que ambos asistieron por separado, Risto obsequió a Natalia un magnífico anillo de compromiso valorado en 7.000 euros. En la actualidad, la distancia geográfica separa a la pareja, ya que Risto reside en Madrid y Natalia en Valencia. Solo el tiempo dirá si se avecina un cambio de residencia para alguno de los dos.

Se conocieron en las redes sociales

Natalia Almarcha es licenciada en Farmacia, Nutrición y Dietética. También ha cursado estudios en ortopedia y ha destacado por sus excelentes notas académicas. Actualmente, trabaja en una farmacia en Valencia, ciudad donde reside. Risto y ella cruzaron sus caminos en las redes sociales, siendo él quien tomó la iniciativa de contactar con ella mediante mensajes. Tras varias semanas de conversación, decidieron conocerse en persona y desde entonces, no se han separado. Iniciaron su relación en diciembre de 2022. De momento, no habrá boda entre ellos. Todavía no es el momento. La pareja quiere esperar a que su relación se estabilice o, como mínimo, a que pasen más de 6 meses sin romper.