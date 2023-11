Natalia Almarcha abre su propia farmacia y le da las gracias a Risto Mejide

Aunque pasaron por un bache, parece que la relación entre Risto Mejide y Natalia Almarcha se está consolidando a pasos agigantados. La pareja está mejor que nunca y prueba de ello es la bonita dedicatoria que ha tenido la farmacéutica con el publicista. En concreto, la joven ha cumplido su sueño y ha abierto su propia farmacia en Valencia. Un hito en su carrera profesional que ha querido celebrarlo por todo lo alto y ha gritado a los cuatro vientos lo agradecida que le está al presentador.

"Hoy he cumplido el sueño de mi vida. Comienzo una nueva etapa como farmacéutica titular", son las palabras que ha utilizado Natalia Alrmarcha para hacer público que se ha comprado una farmacia. Un gran paso adelante en su carrera profesional pues llevaba cuatro años trabajando muy duro para conseguir hacerse con ella con sus propios recursos. Su pareja, Risto Mejide, ha tenido un papel clave en todo este camino. "Gracias a ti también, cariño, por respetar que quiera ser autosuficiente, por aguantarme más que nadie el estrés de los últimos meses y todos mis bajones, que tiene tela que el optimista de los dos seas tú. Por hacerme compañía tantas noches de guardia a través del teléfono. Por no dejar nunca que abandonase mi sueño", asegura.

A Natalia Almarcha le han compensado todas esas noches que ha hecho guardia en una farmacia y los días enteros que ha pasado de pie sin dormir en otra. Su único objetivo era "ahorrar", tal y como ella misma ha explicado. La joven deja claro también que el hecho de haberse comprado por fin su propia farmacia es fruto de su "esfuerzo, constancia y perseverancia". Por otro lado, la farmacéutica también ha tenido unas palabras para sus amigos, quienes han estado preocupados por ella durante todo este proceso. "'Disfruta, no vivas para trabajar', 'no te obsesiones tanto con ahorrar', 'estás muy delgada, come', 'descansa, vas a acabar enferma', etc. Gracias por entenderme cuando rechazaba tantos planes con vosotros porque no me podía permitir gastar dinero. Y sobre todo, gracias por hacer de hombro cada vez que no salía la firma de una farmacia y por no haberme dejado tirar la toalla", indica.

Risto Mejide y Natalia Almarcha, muy unidos y felices

Fue durante el mes de junio cuando se dio a conocer que el vínculo que les unía se había hecho añicos, algo que incluso llegó a comentar la propia protagonista a través de sus redes sociales. Desde ese momento, Risto había optado por dejar de pronunciarse sobre su vida sentimental, la cual era toda una incógnita hasta ahora, que se ha demostrado que ambos siguen juntos y visiblemente felices.