Narcís Rebollo: "Tenemos Alejandro Sanz para rato"

Alejandro Sanz es consciente del revuelo que originó su mensaje en redes sociales. "A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", aseguró, Un texto que preocupó enormemente a su entorno y por el que incluso él mismo ha tenido que salir del paso, eso sí, con un tono mucho más sosegado. De nuevo siendo sincero con sus seguidores, ha puesto nombre a sus palabras, asegurando que su confesión se debió "a un fuerte brote". Ahora ha sido su amigo íntimo, Narcís Rebollo, el que ha roto su silencio frente a las cámaras.

Narcís tiene contacto casi diario con Alejandro Sanz, por lo que sabe a la perfección cómo se encuentra. Lejos de querer alarmar, Narcís ha contado que el cantante está inmerso en su gira musical, la cual sigue adelante, declaraciones que puedes ver en este artículo. El intérprete musical utilizaba recientemente sus redes sociales para abrir de nuevo su corazón a sus fans y amigos, quienes no le han dejado de brindar todo su apoyo. "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante", deslizaba.

Vídeo: Europa Press