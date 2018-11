Naím Thomas, indignado, denuncia que lleva meses sin cobrar

View this post on Instagram

ATENCIÓN‼️ Este es el vídeo que JAMÁS me hubiera gustado hacer. Para mi las RRSS son sólo un entretenimiento. Pero las personas tenemos un límite y el mío ha llegado. ODIO LAS INJUSTICIAS y los "señores" @manelnogueron y @joanmiquel_sa y su empresa #ethikaglobalentertainment #ethikaglobalgroup #ethikaglobal son los responsables (en el video explico por qué). Paradójicamente se llaman "Ética" cuando de ética y de palabra… POCA. Sé que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo aunque no le den like (porque estén trabajando con ellos o porque tienen miedo). Yo no tengo miedo a nadie.