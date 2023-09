Nagore Robles tendrá que ser operada

Nagore Robles, conocida presentadora y colaboradora de televisión, ha compartido con sus seguidores una noticia que no esperaba. Una hora antes de recibir los resultados médicos, la presentadora mostraba su felicidad por un acontecimiento totalmente diferente: “Esta foto es de una hora antes de saber qué tengo en la espalda. Estaba muy feliz porque venía de recoger las llaves de mi nueva casa en el campo”, expresó Robles.

Pensar en positivo

No obstante, la alegría se tornó preocupación cuando recibió una llamada de Pablo, su amigo y fisioterapeuta de confianza. "Me llama porque en mi resonancia puede ver lo que me provoca tanto dolor desde hace tiempo: disco deshidratado y una hernia discal", explicaba Nagore. La solución parece ser una intervención quirúrgica. “¿La solución? Una microcirugía para limpiar bien la zona, y si no mejora habría que hacer una segunda para poner una placa de titanio entre los discos. Pero paso a paso y a pensar en positivo. 'Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente'", compartía esperanzada.

Sin embargo, para Nagore no es fácil enfrentar la posibilidad de una cirugía: “Tengo pánico a los quirófanos. La última vez que entré en uno las cosas no salieron bien y aquello tuvo consecuencias durante años, incluso hasta día de hoy. Pero el dolor que llevo aguantando tanto tiempo y el tener que paralizar mi vida y proyectos tantas veces, no me deja otra opción”.

"Tú eres fuerte y lo sabes"

Nagore concluyó su mensaje con una reflexión que demuestra su fortaleza: “Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción”. Sin duda, sus seguidores estarán apoyándola en este complicado momento. Las respuestas de ánimo de sus seguidores, que son más de 1,3 millones, no se han hecho esperar. "La fuerza no proviene de la capacidad corporal sino de la voluntad del alma" Tu eres muy fuerte y lo sabes!! Puedes con esto!! Ánimo. Le dice @cris_sergon. O este otro mensaje de @Ysolomio2019 "Es verdad que da miedo, pero hay que confiar. Te has convertido en mi amiga virtual. Me encanta leerte y es como si a través de tus post viviera tus experiencias contigo. Que locura😂. Te envío power del bueno❤️"

En lo que se refiere a la parte sentimental, Nagore Robles ha confesado que Sandra Barneda ha sido el gran amor de su vida. Después de su ruptura, vivió un momento emocional muy triste al que ha tratado de sobreponerse con mucho esfuerzo. La relación de pareja que ambas mantuvieron duró seis años. Y a pesar, de los numerosos desencuentros, Nagore reconoce que vivió la etapa más bonita de su vida.

