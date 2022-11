Fue a principios de año cuando Sandra Barneda y Nagore Robles anunciaban que habían roto su relación de manera definitiva tras más de seis años juntas, con varias idas y venidas. A pesar de que ya han pasado varios meses, la colaboradora de televisión ha confesado que sigue recordando algunos de los románticos momentos que han vivido juntas. Incluso esos recuerdos le han llevado a derramar lágrimas por la presentadora y escritora, quien ha rehecho su vida con una bailarina de éxito y residente en Ámsterdam. Mientras que Barneda ha vuelto a ilusionarse, para Nagore Robles no está siendo tan fácil volver a encontrar un nuevo amor (en el caso de que ella quiero hacerlo, claro).

Nagore Robles se ha abierto en canal a Alba Carrillo en un nuevo episodio de ‘Nos hemos liado’. La colaboradora de televisión asegura que está descubriendo en ella misma a una mujer muy fuerte y sorprendente después de los duros meses que ha pasado. De hecho, durante este tiempo ha asegurado que ha requerido la ayuda de expertos para salir adelante. En esta ocasión, Robles ha reconocido que todavía sigue teniendo momentos para la nostalgia. Es así como ha revelado a Alba Carrillo que la última vez que ha llorado ha sido por su ex, Sandra Barneda.

Alba Carrillo le ha preguntado cuándo fue la última vez que lloró sin imaginarse la respuesta de su compañera: «Ayer o anteayer. Me acordé de mi ex», comienza diciendo. Nagore Robles ha querido explicar el motivo que le llevó a llorar por la presentadora: «Estuve ahí en el pueblo y entonces me vinieron muchos recuerdos. Estuve en un espacio muy bonito donde tenemos muchos recuerdos y entonces me vino ahí y luego otras situaciones. Tengo que tomar decisiones sobre cosas nuestras y entonces me dio como nostalgia. No era tanto de pena, era de nostalgia«.

A pesar de que no son momentos fáciles, asegura que fue «muy bonito». Además, ha querido dejar claro que «el amor no todo lo puede. Hay muchas cosas pero sí que creo, y yo nunca lo había pensado, en que se puede querer y se puede amar y después del gran amor». Antes de terminar de hablar sobre este tema, Nagore Robles ha hecho su confesión más esperada: «Ha sido el amor de mi vida. He tenido la suerte de tener un gran amor», ha confesado. Sin lugar a dudas estas son unas declaraciones muy bonitas que confirman que siguen manteniendo buena relación a pesar de su ruptura.

Fue a principios del mes de octubre cuando conocíamos que Sandra Barneda había rehecho su vida. Se encuentra feliz y ya no esconde esta historia de amor, pero ¿quién es la afortunada? Se llama Pascalle Paerel, nació en los Países Bajos y en la actualidad vive en Ámsterdam, por lo que se confirma que esta es una relación a distancia.