La colaboradora de televisión ha tenido una iniciativa solidaria para ayudar a las personas más necesitadas, a las que entregará algunos muebles de su casa. De esta forma, Nagore Robles da una segunda oportunidad a los objetos de su casa antes de que hiciera la reforma.

Nagore Robles no puede estar más feliz con el resultado de su casa después de la increíble reforma que le ha hecho. Ella misma mostraba orgullosa el resultado hace unos meses. Ahora, la colaboradora de televisión ha querido darle una segunda oportunidad a los muebles que tenía antes en casa. Consciente de la complicada situación por las que pasan algunas personas en plena crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, Nagore va a entregar los muebles a personas que lo necesiten.

La colaboradora de televisión ha anunciado que el mercadillo solidario lo va a llevar a cabo en Madrid a las 15.00 de este jueves. El hecho de tener más de un millón de seguidores en Instagram ha hecho que todos se revolucionen y que quieran acudir a este evento solidario. Se desataba la locura entre sus seguidores, lo que ha llevado a Nagore a aclarar la finalidad de este mercadillo.

«A ver, que la iniciativa de dar cosas de casa; sofá, muebles, etc, que ahora pondré la lista de las cosas, es para gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que lo está pasando mal… no para cambiar el sofá, porque me viene muy bien un zapatero… es para personas que realmente lo necesitan. Por favor, voy a confiar en la buena fe, no puedo estar mirando ni pidiendo las cuentas ni las cartillas, como diría mi abuela, Por favor, pido que vengan personas que realmente lo necesiten», ha aclarado tras los mensajes que ha leído por parte de muchos seguidores.

Nagore Robles se ve obligada a aclarar su iniciativa solidaria

Nagore no ha dudado en compartir toda la lista de productos que pondrá en el mercadillo solidario. Sofá con sus cojines, cojines, cuatro cuadros, radiador aceite, mesita palos madera, dos armarios externos, mesita naranja, microondas, dos maletas, mueble televisión, DVD, altavoces Bosé, zapatos, vajilla y utensilios cocina, mueble balda, zapatero, perchero, escritorio con silla giratoria, barra cortina, baldas plástico, arbolito de Navidad, ventilador alto, ventilador bajo, relojes, carro cocina, mesa centro salón, papelera, espejos, mueble impresora con ruedas, mueble de baño bajito.

Todo esto es lo que Nagore Robles entregará a personas necesitadas este mismo jueves. Ella misma confía en la buena fe de las personas que se vayan a acercar a este mercadillo solidario, ya que ella quiere entregar cada uno de los muebles y objetos a personas que realmente estén en la necesidad.

Nagore ha compartido todo lo que va a entregar en el mercadillo

No ha dudado en mostrar cómo son los muebles

Al inventario ha acompañado algunas fotos de estos muebles que va a entregar. Y vuelve a recalcar: «Por favor, solo personas que no tengan ni zapatero ni sofá, ni escritorio…». Mostrando las imágenes hace que muchos de sus seguidores que están dispuestos a aceptar la ayuda de Nagore Robles puedan ver cómo son algunos de los muebles.

Ahora su nueva casa estará decorada con otros muebles. Ella misma enseñó todas las estancias de su casa antes de que fueran ocupadas por muebles. A continuación, echa un vistazo al nuevo hogar de Nagore Robles: