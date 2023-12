Nagore Robles reaparece tras someterse a una delicada operación

Hace unos días, Nagore Robles hacía saltar las alarmas entre sus seguidores en redes sociales al compartir que llevaba varios meses "sufriendo de molestias en la espalda cada vez más fuertes y frecuentes". Además, explicaba que, tras visitar a un médico especialista, le aconsejaron someterse a una delicada intervención: "una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda". Una noticia que bloqueó a la colaboradora de televisión y que incluso le provocó una ansiedad "que jamás había tenido en mi vida".

Tras varios días de ausencia, este jueves, Nagore Robles ha reaparecido para compartir con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram una excelente noticia: "Ha salido todo bien". La ex concursante de 'Gran Hermano' ya puede respirar tranquila después de pasar por quirófano pues la operación ha sido todo un éxito, como ella misma ha confirmado a través de sus stories en Instagram.

Nagore Robles actualiza su parte médico

Nagore ha publicado varios videos desde la cama del hospital en los que, además de dar su parte médico, ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido estos días. "Ha salido todo bien. Ya estoy en la habitación. Gracias por vuestros pensamientos. En nada estoy dando guerra. Besos", escribía en un storie de Instagram con un texto sobre una fotografía en la que posa sonriente, aunque todavía algo cansada tras la reciente operación. Y es que, desde que los médicos le confirmaran que tenía que pasar por quirófano, había estado muy preocupada.

"Hola, aquí estoy con mi madre parlanchina y mi amiga. Pero quería pasarme por aquí para decir que he pasado buena noche", añade la ex pareja de Sandra Barneda, explicando que había dormido "poco" porque había pasado "mala noche". "En algún momento he tenido algo de dolor, pero las enfermeras me han puesto antibiótico y paracetamol, un diazepán que me ha dejado ideal. Me he puesto de pie, he paseado como un gato y ya está. Va todo bien", concluye la influencer.

La preocupación de Nagore antes de su paso por quirófano

Hace apenas un mes, Nagore Robles preocupaba a sus fans del universo 2.0 compartiendo su angustia tras confirmar que tendría que pasar por quirófano para someterse a una delicada operación de espalda por un disco deshidratado y una hernia discal.

"Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailaré hacer excursiones con Nash y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable”, comenzaba explicando. Y añadía: "Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida".

De hecho, llegó incluso a posponer la operación en una ocasión. "Ayer era la fecha de la cirugía, y decidí aplazarla para ver la mejoría de la infiltración", afirmaba hace un mes. "Solo espero que en los próximos días mi espalda me permita regresar a mi rutina y sobre todo a mi vida que tanto echo de menos. Ojalá logre evitar la operación aunque ahora mismo lo veo complicado", afirmaba. Y si bien, finalmente, Nagore no ha podido evitar la operación, lo cierto es que parece que todo ha ido estupendamente y muy pronto volverá "dando guerra".