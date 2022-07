El pasado mes de febrero, Nagore Robles y Sandra Barneda emitieron un comunicado conjunto anunciando su separación definitiva después de más de seis años de idas y venidas. Ambas han tomado caminos separados y han seguido con sus vidas demostrando el buen rollo entre ellas en alguna que otra ocasión. Este es el primer verano de soltera de las dos comunicadoras. Nagore se ha desplazado hasta Ibiza donde está disfrutando de estos días de asueto rodeado de las suyas y haciendo una reflexión sobre cómo está viviendo estas semanas. «Aviso spoiler 🚨 NAGORE EN MODO INTENSO», avisaba a sus seguidores antes de desvelar todo lo que piensa.

Nagore Robles está disfrutando del verano, pero no está siendo como ella tenía en mente. Así lo confiesa ella misma: «Este comienzo de verano está siendo una montaña rusa, pero estoy disfrutando tanto de las subidas como de las bajadas. Estoy muy conectada conmigo, con mis cambios de humor, mi energía, mis debilidades y fortalezas. Trato de no juzgarme y repetirme: “Bastante haces con lo que puedes”. Respiro, pienso y encajo, para después seguir avanzando.», comienza diciendo la colaboradora de televisión.

Nagore Robles confiesa que sigue curando las heridas

La presentadora desvela que continúa sanando heridas, sin querer revelar a que se refiere: «Soy consciente de que estoy sanando heridas, unas intencionadamente y otras, de forma involuntaria. Sigo pensando que el mar y las lágrimas son la mejor forma de curación. Así que este verano, estoy segura de que será toda una aventura, que traerá grandes experiencias y lecciones en esta nueva etapa. Sigue nadando…», sentenciaba.

A pesar de este varapalo en el amor, Nagore Robles no se cierra al amor. Hace unas semanas, una de sus seguidoras en su perfil de Instagram le preguntó si quería volver a enamorarse. Esta fue la respuesta de la colaboradora de televisión: «¡Mujer! En algún momento de mi vida volveré a tener pareja. Ahora creo que no es algo para lo que estoy preparada, pero el amor no es algo que se plantea», ha comenzado diciendo. «Estoy rodeándome de amor con mi familia, amigos, trabajo, perros y conmigo misma», ha asegurado.

Ha sido un año muy convulso para Nagore Robles. A su ruptura con Sandra Barneda, hay que sumarle la vorágine profesional en la que se ha visto envuelta. Además de colaborar en diferentes formatos de Telecinco como ‘El debate de las tentaciones’ o ‘Secret Story: la casa de los secretos’, la comunicadora también se ha puesto al frente de ‘Baila conmigo’, en CUATRO, que no tuvo el éxito esperado; o ‘Quiero ser famoso’, en Be Mad. A pesar de que Nagore es una de las comunicadoras más queridas por el público, las audiencias de estos formatos no fueron las esperadas.