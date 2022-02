Instagram ha vuelto a verse inmersa en la polémica y es que su estricto protocolo de censura ha dejado a Nagore Robles con un cabreo monumental “difícil de digerir”. Desde hace unos años existe un movimiento de crítica hacia la popular red social por eliminar contenido de algunos usuarios por considerarlo inapropiado o que puede atentar contra la sensibilidad del resto de usuarios. Una acción que podría ser entendida por todos, si no fuese que el objeto de censura no son los mensajes de los ‘haters’, las amenazas e insultos de algunos usuarios o el bullying al que se ven sometidos algunos usuarios sin que desde Instagram se haga nada para evitarlo. Sin embargo, a lo que sí se ha declarado la guerra es al cuerpo femenino, censurando a muchas mujeres por mostrar con naturalidad su anatomía sin intención de provocar o con un objetivo erótico, sino como mera representación artístico de la belleza de su anatomía.

Nagore Robles ha sido la última víctima famosa de esta incomprensible censura de Instagram, lo que le ha provocado una rabia interna que ha tratado de digerir compartiendo con sus seguidores su malestar. Como le ha sucedido a muchas otras mujeres, populares y anónimas, no comprenden porqué sus cuerpos pueden ser susceptibles de escándalo o pueden herir sensibilidades, mientras que los hombres pueden presumir casi sin limitaciones de su cuerpo en todo su esplendor. Un pezón es pecado, según Instagram y aunque Nagore no ha dado más detalles sobre la instantánea que le han eliminado sin mayores explicaciones, es siempre la queja que muchas féminas gritan al mundo, tratando que la razón se imponga a la censura.

“Nunca me hacía censurado Instagram una foto y la impotencia que siento es difícil de digerir”, comienza su alegato Nagore Robles cansada de escuchar que esto que le acaba de suceder a ella lo han sufrido ya muchas otras antes, sin que se haya logrado hacer entender a quien se esconde detrás de esta red social que el cuerpo femenino no es un insulto y que hace más daño transmitir ese mensaje que ver una foto sin pretensiones eróticas. La presentadora y colaboradora de realities ha entendido este acto de censura como un ataque directo a las mujeres, lo que en sí supone un paso atrás a la lucha feminista por normalizar algo tan común como un cuerpo: “Toca demasiadas teclas internas. Voy a respirar”, trata de calmarse para no decir algo de lo que pueda arrepentirse y que, como consecuencia, provoque que su cuenta sea penalizada o incluso eliminada por no estar conforme con lo que considera injusto.