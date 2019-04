Nagore Robles, en su momento más delicado: “He aprendido a relativizar los ‘días bobos'”

La colaboradora de televisión ha compartido su confesión más sorprendente al decir que no siempre tiene días buenos, aunque ya consigue sobrellevarlos y dice cómo.

Todos tenemos días malos. Esa es la conclusión a la que han llegado los seguidores de Nagore Robles después de que la colaboradora de televisión compartiera su confesión más sorprendente. La pareja de Sandra Barneda ha querido mostrar con esto que no solo tiene días malos, sino que además, los comparte con sus seguidores.

Nagore Robles es muy activa en las redes sociales, pero no solo muestra su día a día, entre los que destacan publicaciones de los buenos momentos que le da su trabajo o lo bien que se lo pasa con su pareja o amigos, sino que también deja ver cómo son esos días en los que estás más baja de ánimos.

“Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva. Pero hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto. Hoy es uno de esos días y siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa”, comienza diciendo es su publicación más sorprendente.