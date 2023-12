Nagore Robles enseña su cicatriz tras su delicada operación de espalda

La presentadora y colaboradora de 'Gran Hermano VIP' ya está en su casa tras haber pasado por el quirófano para someterse a una delicada operación de espalda. Nagore Robles ha dado todos los detalles sobre la intervención a la que ha sido sometida, mientras se recupera en su dulce hogar. Además, ha mostrado la cicatriz que le ha dejado, advirtiendo a sus seguidores en redes sociales que "no es apto para aprensivos".

Después de confesar las dudas y el miedo que sentía al tener que pasar por quirófano, finalmente Nagore Robles se sometía a una operación de espalda a principios de semana. La exconcursante de 'Gran Hermano' contó que tenía una hernia discal y un disco deshidratado. "Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida", explicó.

Como ella misma adelantaba, los médicos le aconsejaron que tenía que ser intervenida. Aunque, afortunadamente, la operación ha sido más sencilla y todo un éxito... "La mejor decisión", así es como ha confesado sentirse tras pasar mucho miedo y dudas antes.

La cicatriz de Nagore Robles "no apta para aprensivos"

Tres días después de la operación, Nagore Robles ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales la mejor de las noticias: ya está en casa con su querido perro Nash. A través de varios stories que ha publicado en su cuenta de Instagram, ha dado todos los detalles de su delicada intervención. En primer lugar, ha querido agradecer la profesionalidad de la neurocirujana que le ha intervenido. "Me ha transmitido mucha tranquilidad desde la primera consulta", ha dicho de la doctora María Pascual Gallego y su equipo.

A continuación, ha explicado que la cirugía duró una hora y 20 minutos y ha querido mostrar la cicatriz que tiene en la espalda, advirtiendo que "no es apto para los aprensivos". "Los puntos son internos", ha explicado la colaboradora de televisión, acerca de lo que la doctora localizó y quitó dado que le estaba dañando el nervio y provocándole mucho dolor. "Ahora me toca reposar, recibir mimos, ser paciente y tomármelo con calma. Pero estoy segura de que opté por la mejor decisión, acabo de llegar a casa y no siento ningún dolor", añadía.

Finalmente ha querido agradecer todas las muestras de cariño y ánimo recibidas estos días: "Muchas gracias por los mensajes de cariño".