No hay duda de que Nagore Robles es una de las famosas más sinceras del panorama nacional. Pese a haber batido el récord de porcentaje de expulsión en ‘Gran Hermano’, la colaboradora ha conseguido ganarse el cariño de la gente con el paso del tiempo. Tanto es así, que son nada más y nada menos que casi un millón y medio de seguidores los que no pierden detalle a sus movimientos dentro del universo 2.0 y a los cuales ha hecho saltar las alarmas a raíz de su último post.

Con un selfie con ropa comfy y gorra, Nagore Robles ha tomado la palabra y ha abierto su corazón como nunca antes: “Me gustaría contar como me encuentro últimamente. Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailaré hacer excursiones con Nash y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable”, ha comenzado explicando, para después entrar en más detalles sobre su malestar.

“Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida”, ha continuado, visiblemente asustada por esta intervención.

Al ser tan drástica la valoración otorgada por los médicos, Nagore optó por pedir opinión a otros profesionales de esta rama: “Acudí a varios profesionales que me aportaran distintas alternativas y todos coincidieron en que quizás debería probar otras opciones ante que una cirugía. Así que la semana pasada me hice una infiltración en el nervio que mejorará mi calidad de vida, pero cada día tengo dolores fortísimos que me hacen seguir con medicamentos para poder soportarlos”, ha admitido.

Por su parte, Robles tiene todas sus esperanzas puestas en estas infiltraciones y en la posibilidad de no tener que pasar por quirófano. Algo que podrá saber en los próximos días, en los que tendrá que tomar una decisión que marcará un antes y un después en su vida: “Ayer era la fecha de la cirugía, y decidí aplazarla para ver la mejoría de la infiltración. Solo espero que en los próximos días mi espalda me permita regresar a mi rutina y sobre todo a mi vida que tanto echo de menos. Ojalá logre evitar la operación aunque ahora mismo lo veo complicado. El tiempo y mi salud hablarán. Gracias por vuestros mensajes de cariño y preocupación”, ha zanjado.

En cuestión de instantes, el post se ha llenado de “me gusta” y comentarios alentadores dedicados a la tertuliana. Tanto rostros conocidos como sus propios fans han querido brindarle todo el cariño posible y demostrarle que esta intervención quirúrgica podría ser la solución a sus problemas de salud. Ahora, habrá que esperar para saber si finalmente Nagore vence sus miedos y pasa por quirófano, o si por el contrario, prefiere acudir a otros métodos.