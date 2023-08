Nagore Robles hace el Camino de Santiago con su perro Nash

En verano, son muchas las personas que aprovechan para realizar el Camino de Santiago en soledad o en compañía. Nagore Robles no ha querido dejar pasar la oportunidad de sumarse a esta gratificante experiencia junto a un miembro de su familia muy especial. Este no es otro que Nash, su perro y fiel acompañante en todas y cada una de sus aventuras.

La que fuera asesora del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha hecho de sus redes sociales su blog perfecto para compartir con su más de un millón de seguidores todas las vivencias que está asimilando. A través de vídeos de lo más divertidos en los que su mascota cobra todo el protagonismo, Nagore ha explicado cómo está viviendo cada etapa de su ruta y dónde se está alojando. Además, también ha aprovechado para grabar clips y tomar fotografías de los paisajes naturales que se está encontrando a su paso.

Las anécdotas de Nagore Robles en el Camino de Santiago

Teniendo en cuenta que Nagore Robles es uno de los rostros más carismáticos y divertidos de la televisión para la audiencia, era evidente que en el Camino de Santiago iba a formar parte de alguna anécdota. Y es que, la colaboradora no ha tenido mucha suerte en los hoteles en los que se ha estado alojando junto a su perro. Tanto es así, que en la última ocasión en uno de ellos no funcionaba ni la ducha ni había jabón, lo que hacía más complicado que la tertuliana pudiera descansar tras haber andado en torno a 20 kilómetros.

Sin embargo, la de Basauri ha preferido tomarse esta situación con total naturalidad y ver el lado positivo de todo lo que sucede cuando ha amanecido: "A veces una se equivoca, llegué a este sitio y me decepcioné un poco, pero estar en la parte de abajo con Nash ha sido gustoso. A veces la gente que trabaja en un hotel que además es suyo no llega a todo (…) A veces todo afecta, y la luna… Pero me han puesto solución a todo con mucho cariño y se llega a entender todo", zanjaba.

Por ahora, Nagore no ha revelado cuándo llegará a su fin esta experiencia ni cuántas etapas le quedan hasta llegar a Santiago de Compostela. Lo que está claro, es que está siendo una experiencia única y una lección de vida para ella en toda regla, por la que está aprendiendo a conectar con sí misma y a unirse aún más si cabe con Nash.