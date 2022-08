En medio de unas vacaciones de auténtica desconexión, Nagore Robles no ha dejado a un lado su actividad en las redes sociales. La colaboradora se ha sincerado con sus fans sobre cómo es su verdadera relación con una conocida ‘influencer’: Dulceida. Lo primero que ha hecho ha sido negar que tenga nada más que una buena amistad con ella.

«¿Lío con Dulceida?», ha sido la pregunta exacta que le ha formulado uno de sus seguidores. Su respuesta no ha dejado lugar a dudas. «Entiendo que dos lesbianas conocidas y juntas, tenga mucho morbo e interés», ha dicho de forma tajante. Sin embargo, ha añadido que siente decepcionar, pero que sus fans tendrán que buscarse otra novela este año. A principios de este 2022, Nagore Robles rompió su relación con Sandra Barneda después de haberse dado una segunda oportunidad. «Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra», afirmaban ambas el pasado febrero. Tras un tiempo de reflexión, Nagore Robles no cierra las puertas al amor. «Enamorarse no debería dar miedo. El amor es lo más fuerte que te puede pasar. Es el motor del mundo y de mi vida».

El futuro profesional de Nagore Robles

Actualmente, la vasca confiesa encontrarse en un gran momento a nivel personal. «Estoy muy bien, con mucha energía y con algo más de paciencia. Me siento fuerte y sana. Positiva y muy feliz. Con esperanza. Ganas e ilusionada», ha contado. Por el momento, la colaboradora no tiene ningún próximo proyecto a la vista, al menos en televisión. Su futuro profesional está en el aire, pero desea volver a la carga en un plató. «Ojalá me llamen para algún proyecto. Yo también echo de menos la televisión y a muchos compañeros», ha indicado. Está exprimiendo al máximo estos meses de verano y se ha escapado a uno de sus paraísos favoritos: Portugal. «Pocos placeres hay mejores que los de verano: un bocata en la playa, frutita y hacer amigos perrunos», reconoce.

Mujer vital donde las haya, Nagore Robles también sabe lo que son los momentos de bajón. Y esto es lo que hace cuando le invade la tristeza. «No combatirla. Abrazarme. Mimarme. Llorar si hace falta. Hablar con mis amig@s si lo necesito. Y sobre todo buscar de dónde viene esa tristeza y encontrar respuestas. La tristeza forma parte del estado del ser humano. No pienses que es malo estar triste. A veces el cuerpo habla porque no dejamos que hable la mente».