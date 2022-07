Nagore Robles está viviendo muy intensamente este primer verano sin Sandra Barneda. Tras tomar caminos separados, la colaboradora de televisión trata de conectar consigo misma en unas merecidas vacaciones. Un periodo de descanso que le está sirviendo para conocerse mejor e intentar tener una relación sana con su familia. En un alarde de sinceridad, la presentadora ha desvelado algunas de sus idas y venidas con su padre, con el que choca bastante debido a su fuerte carácter.

“¿De que te sientes más orgullosa?”, es una de las preguntas que más le hacen a Nagore Robles. Ante esto, la presentadora ha recocido que está en «uno de los proyectos más importantes de mi vida», algo que le hace sentirse orgullosa puesto que trata de tener una «relación sana» con su familia, y más concretamente con su padre. «Cuando os subo los vídeos de las bromas con él, los cuales son fantásticos, no se llega apreciar, todo lo que hemos tenido que integrar para llegar a este punto. De hecho seguimos en construcción, y muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo, no vaya a ser que nuestros caracteres choquen como dos cabras montesas», comienza a explicar.

La ex de Sandra Barneda reconoce que cuanto más tiempo pasa con su progenitor, más ve el origen de muchas de las actitudes que no soporta de ella misma, así como otras que le encantan. «¿Que cómo he llegado a este momento? Pues escuchándome, protegiéndome con tiempo y espacio entre los dos, con los años, paciencia y mucha terapia. Por supuesto, también estoy orgullosa de él, nunca pensé que hubiera ningún atisbo de cambio o intención de aprendizaje por su parte, estaba totalmente equivocada. Ha habido evolución, ganas de mejorar y aunque muchas veces sea complicado, también escucha. Una vez me confesó que jamas nadie le había enseñado cómo debía tratar al otro, solo esperaba no llegar demasiado tarde», prosigue.

La colaboradora de televisión es consciente de que aún tiene que seguir trabajando para construir una relación estable y sólida con las herramientas necesarias para hacerlo, como la comunicación, tolerancia y madurez emocional. Solo así va a poder enfrentarse a situaciones difíciles. «Llevamos unos días chocando, hasta que no hemos podido seguir soportando la tensión y hemos explotado. Cuando le he dicho las cosas que me lastiman con sus formas, me veía reflejada en él, retrocedía a otros momentos donde yo también he lastimado con mis formas, y veía el amor y paciencia del resto conmigo, y ahora la mía hacia él», cuenta.

Orgullosa de su padre

A pesar de estos altibajos, Nagore Robles está orgullosa de su padre y de cómo avanza su relación con él. Siente que hay una unión entre ambos y confiesa que se han prometido que serán mucho más pacientes el uno con el otro. «Nos queríamos muchísimo y sentíamos mucho habernos tratado así estos días«, asevera.