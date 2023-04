Sara Carbonero y Nacho Taboada están viviendo su primer año como pareja. A pesar de que siempre se han mostrado muy discretos en cuanto a su noviazgo (algo que ha hecho la presentadora con todas sus parejas), ahora el cantante hace un alto en el camino y habla por primera vez de su relación. Son escasas las veces que las cámaras han podido captar a la pareja junta y (muy) pocas las que la pareja ha aparecido públicamente. Sin embargo, su idilio parece que ya está más que afianzado, pues él fue un fuerte apoyo para Sara cuando tuvo que ser operada de urgencia en noviembre del pasado año. Desde entonces, no se han separado y (en la intimidad) se han demostrado lo mucho que se quieren.

Aunque ninguno de los dos es muy dado a hablar sobre su vida sentimental, Nacho Taboada ha concedido una entrevista en 'El Heraldo de Aragón' con motivo de un concierto previsto en Zaragoza. El artista es consciente que desde que saliera a la luz su relación con Sara Carbonero, el foco mediático está puesto sobre él y, para bien o para mal, su nombre suena con fuerza. El zaragozano ha respondido a las cuestiones de la presentadora sin querer entrar en muchos detalles: "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar".

Nacho Taboada confiesa que intenta vivirlo "con la mayor normalidad que podemos"

Nacho Taboada confiesa que su relación con Sara Carbonero lo lleva "con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos", asegura. Unas palabras que avalan a las últimas declaraciones que dio la periodista a La Vanguardia sobre este tema, confesando que "me da bastante pereza" hablar sobre ello. "Llevo muchos años conviviendo con ello. No estoy cómoda, pero no es grave, lo llevo con toda la calma que puedo. Sé lo que me gusta, lo que me incomoda y he aprendido a relativizar", dijo la periodista.

Sara Carbonero presumió de su chico en su perfil de instagram

Fue el pasado mes de marzo cuando la periodista compartió por primera vez una instantánea de su pareja en su perfil de Instagram. En la imagen que se puede ver sobre estas líneas, la pareja aparece posando de lo más sonrientes junto a un grupo de personas. Entre ellas se encuentra Isabel Jiménez, íntima amiga de la periodista, y su marido. Todo el grupo disfrutó de una agradable velada en un conocido restaurante de Boadilla del Monte (Madrid), donde reside actualmente la periodista. "Pienso que un sueño parecido no volverá más", fue la reflexión que acompañaba a esta imagen y a otra en la que aparecía Nacho de espaldas tocando la guitarra.

La presentadora siempre ha querido mantener su vida sentimental al margen. Sin embargo, es consciente del interés que despierta tras su ruptura con Iker Casillas después de más 11 años de relación y dos hijos en común, Martín y Lucas. Tras romper con el que fuera capitán del Real Madrid, Sara vivió un breve romance con Kiki Morente, hermano de Estrella Morente. Sin embargo, su relación no se afianzó y poco después encontró el amor al lado de Nacho Taboada, con quien acaba de cumplir un año de romance. Para Sara, la música siempre ha sido su vía de escape y una de sus aficiones favoritas. Algo que ahora vive de más de cerca al enamorarse del cantante que está triunfando con Colectivo Panamera. A pesar de que no se deja fotografiar en sus conciertos, Sara Carbonero se ha convertido en su mayor fan y siempre que su agenda se lo permite acude a las salas donde actúa.