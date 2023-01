Nacho Palau finalizó el tratamiento contra el cáncer hace apenas unos días. El que fuera pareja de Miguel Bosé lleva unos meses complicados, que empezaron al volver de ‘Supervivientes’, reality en el que quedó finalista. Desde el día que aterrizó en España desde Honduras empezó su pesadilla. Y es que le diagnosticaron cáncer de pulmón después de muchas pruebas en el hospital. Él quiso empezar cuanto antes el tratamiento para luchar contra la enfermedad, pero ha sido realmente duro.

Ahora ha querido desvelar cómo se encuentra después de superar un proceso complicado. Han sido días duros, en los que ha querido tirar la toalla en alguna ocasión. Sin embargo, ha seguido adelante por el bien de sus hijos, a los que adora. Pero ha habido motivos para él para dejar de acudir a las sesiones de radio y quimio. Y es que ha tenido un efecto secundario que ha sido realmente duro, horrible, según declara Nacho Palau en su entrevista para ‘Diez Minutos’.

Ha tenido un efecto secundario que le ha frustrado bastante

Tal y como revela el escultor a este medio, hasta hace una semana y media ha estado sin poder hablar. «Hablaba apenas con susurros y me cansaba, no podía expresarme ni quejarme. (…) Todo el mundo me llamaba para hablar y no podía hablar con nadie. Realmente ha sido muy duro no poder expresarme. (…) No poder comunicarme ha sido muy frustrante», ha declarado roto por las consecuencias.

Pero a su lado ha estado siempre su chico, Cristian, que aunque ha tenido que irse a Chile para despedir a un familiar, ha estado en todo momento muy pendiente. De hecho, han tenido momentos complicados, pero sigue adelante juntos: «Cristian ha sido todo, me ha llevado a todos lados, a los ciclos, me ha atendido, me ha ayudado con los niños… Pero no solo él, he tenido mucho apoyo», reconoce en el medio anteriormente citado.

Un tratamiento duro pero que ya finalizó

El pasado mes de enero, el que fuera finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ finalizaba por fin el tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece. Ahora está a la espera de unas pruebas para ver qué efectos ha tenido y si el cáncer ha remitido. Esta buena noticia se conoce cuatro meses después de que este anunciara la noticia en sus redes sociales. Fue su madre, Lola Medina, la encargada de desvelar que su hijo ya ha pasado uno de los peores momentos: «Nacho ha acabado el tratamiento y le han dicho que la evolución es buena», declaraba muy emocionada su madre, aunque eso sí, se mostraba cauta porque sabe de lo que habla. Hay que recordar que cuando su hijo se encontraba en la isla, ella era diagnosticada de la misma enfermedad.

El pasado 25 de agosto dio la noticia más dura de su vida. Lo hacía a través de un comunicado: «Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad».