Nacho Palau reacciona tras perder con Miguel Bosé en el Supremo: “Es terrible”

Nacho Palau se muestra decepcionado tras conocer que el Supremo no reconoce a él y a Miguel Bosé como padres de sus cuatro hijos.

Nacho Palau se pronuncia tras el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a Miguel Bosé sobre sus hijos. El escultor presentó un recurso por el que pedía que él y el cantante fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada. Dos eran hijos biológicos de de uno y otros dos del otro y era esto lo que el cantante resaltaba. El órgano judicial se pronunciaba y dejaba claro que no eran hermanos, que "los menores carecen de lazos biológicos". Tenía muchas esperanzas en que la resolución no fuera la que finalmente ha sido: "Les han dicho que no son hermanos, algo terrible".

Vídeo: Instagram

En su última publicación muestra toda su disconformidad con lo que le han dicho a sus hijos. Esto no coincide con lo que en su día a día sienten y viven todos juntos. "Hoy finalmente no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el minuto que nacieron. Les han dicho, en contra de lo que saben perfectamente, que no tienen dos papás", se lamenta.

Es una lucha que prácticamente da por pérdida y que, en sus propias palabras, no se ajusta a la realidad del mundo actual. Hace cinco años que Nacho Palau comenzó esta "pelea" judicial con Miguel Bosé. Ahora la Sala de lo Civil le ha dejado claro que "con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre". Le referencia en ese recurso que el ordenamiento español es claro y que "una vez rota la pareja, es inviable".