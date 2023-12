El duro revés de Nacho Palau tras ser diagnosticado de nuevo de cáncer

Nacho Palau afronta uno de los momentos más complicados de su vida. En el avance de la segunda entrega de ‘De Viernes’ aparece reflejado un fragmento de la entrevista al ex de Miguel Bosé en el que confirma haber sido diagnosticado de nuevo de cáncer. Un durísimo varapalo al que ahora se suma la recaída de su madre, Lola Medina, en esta misma enfermedad que les está haciendo vivir un verdadero calvario.

Tal y como ha revelado María Eugenia Yagüe, la progenitora de Nacho Palau ha quedado paralítica tras sufrir un error al radiar su cáncer. Un nuevo bache que madre e hijo afrontan sin tirar la toalla, pese a que en ocasiones resulta complejo no hacerlo: “Está en una residencia y está fatal porque la han radiado mal y la han dejado paralítica”, ha explicado la periodista en Televisión Española.

Este giro de los acontecimientos hace que la situación que ambos viven sea aún más dramática si cabe. Fue durante el pasado mes de junio cuando se dio a conocer que Lola volvía a padecer el cáncer de pulmón que ya superó. Un escenario de incertidumbre que ponía en jaque la aparente paz que vivía la familia, sobre todo teniendo en cuenta que en marzo Nacho reveló que él también había conseguido superar la enfermedad con creces.

Ahora, el cáncer ha azotado por completo sus vidas y así lo ha contado Palau en el nuevo programa de las noches de Telecinco: “Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento que dices, ‘no puedo más, de esta no salgo’ y ¿para qué?”, se preguntaba, dejando entrever que no está siendo un proceso en absoluto sencillo para él pese a haber mantenido la positividad desde el minuto uno.

El calvario de Nacho Palau y Lola Medina, al descubierto

No hay duda de que el 2022 fue uno de los años más complejos en la vida del escultor. Ahí fue donde descubrieron que su madre padecía cáncer, y a raíz de su participación en ‘Supervivientes’, el ex de Miguel Bosé pudo saber que él también pasaría por el mismo mal trago que su progenitora: “Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, contaba en sus redes sociales.

Pese a la dificultad de su situación, Nacho nunca perdió la esperanza y se convirtió en todo un referente para personas que estaban atravesando unas circunstancias similares. Con su actitud y con ayuda de los profesionales médicos pertinentes, meses después el valenciano tomó la palabra en su cuenta de Instagram para admitir estar curado del cáncer. Lo que tal vez no había podido llegar a imaginar es que la enfermedad volvería de nuevo a su vida y a la de su madre unas semanas después, y ahora, ambos están unidos para ganar la batalla tan pronto como sea posible.