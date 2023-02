Nacho Palau habla de las secuelas que le han quedado tras el tratamiento contra el cáncer

Nacho Palau ha regresado a la pequeña pantalla para contar cómo han sido estos meses en los que ha estado ausente a raíz de su tratamiento contra el cáncer. El que fuera concursante de 'Supervivientes' le ha confesado a Paz Padilla en 'Déjate Querer' que ha sido una etapa complicada en la que en un momento llegó a pensar que iba a ser su final. En este tiempo, ha estado más cerca de los suyos, incluido Miguel Bosé, quien le dejó claro en todo momento que iba a estar a su lado. Sus hijos han sido su principal motor y el motivo por el que ha tirado hacia delante. De la misma forma, también ha hablado de las secuelas que le han quedado tras el tratamiento y ha dado su último parte de salud.

Nacho Palau estaba emocionado por reencontrarse con sus compañeros de la televisión. Se ha sentido muy querido en todo este tiempo, a pesar de la incertidumbre que tuvo en los primeros meses a raíz de todas las pruebas que se le hicieron hasta que le diagnosticaron un cáncer de pulmón. "Fue un guantazo tremendo", recuerda. Explica que ha sido hace un mes cuando ha podido volver a hablar puesto que perdió la voz como efecto secundario que tuvo durante el tratamiento. "Se me hinchó la garganta, tengo una cuerda vocal fastidiada que no recuperaré. Por lo menos puedo hablar. Cuando perdí la voz sentí mucha empatía con Miguel. Él perdió la voz y sigue con la voz jodida", cuenta.

Lo peor que ha llevado ha sido ver sufrir a todos los que le rodeaban y el hecho de que no podían hacer nada por él por más que lo intentaban. "Me hubiera gustado estar solo, seis meses en una burbuja sabiendo que mis hijos iban a estar atendidos", reconoce y recuerda lo vulnerable que se ha sentido en este tiempo de tratamiento. "No he sido fácil, el verte tan estropeado, eran dolores constantes, pruebas...", afirma. Al final, sus cuatro hijos han hecho que siga adelante y no tire la toalla, a pesar de que lo llegó a pensar. Los pequeños llevaron con total naturalidad lo que ocurría, aunque insiste en que fue duro para ellos puesto que su madre también había pasado por el proceso. "Ella está bien, en la cura de todo, pero el tratamiento la dejó machacada para la fortaleza que le caracteriza", comentaba.

Su relación con Miguel Bosé se ha fortalecido

Nacho Palau revela que una de las primeras personas a las que llamó cuando le diagnosticaron el cáncer fue a Miguel Bosé, quien no dudó en decirle que iba a estar a su lado. Una relación que se ha fortalecido, a pesar de que el valenciano sigue adelante con su proceso legal para que sus cuatro hijos estén juntos. "Sé que va a estar ahí. Hemos llorado los dos. La primera llamada fue muy emotiva. Él me dijo que no me preocupara, que me centrara en cuidarme, alimentarme bien", revela.

Con respecto a su último parte de salud, Nacho Palau desvela que está todo bien a la espera de conocer los resultados definitivos de una resonancia magnética. "La suerte que he tenido es que no había metástasis. Fue una suerte. Me quiero ver normal y recuperado", dice entre bromas. Su razón de existir son sus cuatro hijos y deja claro que eso acabará el día que tenga la sensación que lo ha hecho bien. "Somos felices los cuatro, saben llevar muy bien lo que ha pasado. Tienen dos padres que les quieren mucho. Me gustaría llegar a ese momento en el que ves a tus hijos que son hombres. Eso lo hemos conseguir en parte Miguel y yo", reflexiona.