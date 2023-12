Nacho Palau explica cómo llevan sus hijos su recaída del cáncer

Nacho Palau ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano debido a una recaída del cáncer de pulmón. "Todavía no sé si estoy limpio y si tengo que pasar de nuevo por quimioterapia o radioterapia. Estoy cansado", afirmaba durante su última entrevista en televisión en el programa 'De Viernes'. El valenciano ha recordado que los últimos dos años no ha tenido descanso, también ha explicado cómo están viviendo sus hijos su recaída.

La expareja de Miguel Bosé vive actualmente con sus hijos, Ivo y Telmo, que son conscientes del duro momento que atraviesa su progenitor. "Mis hijos lo llevan bien. Me cuidan muchísimo. Estoy muy orgulloso de cómo lo están llevando. Sé que es más duro de lo que parece. Los veo como hombrecitos". Nacho Palau se siente muy arropado por ellos. "Me ven mucho tiempo descansando y no les puedo ayudar. Es difícil". Los niños, que tienen doce años, intentan sobrellevar esta situación quitando hierro al asunto. "Con la quimio me daba muy mala leche y de repente me pongo a chillar y mis niños me decían: 'Es la quimio, papá, lo sé, es la quimio'", indicaba. Los otros dos hijos de Nacho Palau, Diego y Tadeo, también saben que tiene cáncer. "Ellos lo viven de otra manera, obviamente quienes están ahí todos los días son Ivo y Telmo".

Nacho Palau habla de su recaída: "Estoy operado de una metástasis inguinal del cáncer de pulmón"

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho balance de la etapa más complicada de su vida y ha sido tajante respecto a su expareja. "Si el día de mañana me pasa algo quiero que mis hijos sepan quién era. Miguel es una persona muy autoritaria. Desde que nacieron los niños se empezó a hacer todo lo que él decía". Asimismo ha explicado que se encuentra a la espera de sus últimos resultados: "Estoy operado de una metástasis inguinal del cáncer de pulmón".

El valenciano ha contado que la relación con Miguel Bosé actualmente está "mal". Todo a consecuencia de unas recientes declaraciones que realizaba en las que se planteaba el peor de los escenarios y si le gustaría que los niños estuvieran con el artista. "¿En calidad de qué iban a estar los niños juntos? Él ha renegado de Ivo y Telmo. Yo en su momento hablé con él y le planteé dejarle como tutor. Se lo conté y quería que lo supiera. Me dijo que no me preocupara y solo pensara en curarme. Obviamente él se va a quedar con los niños. Otra cosa es lo que a día de hoy yo me estoy cuestionando", ha subrayado.