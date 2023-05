Nacho Montes contra Tamara Falcó: "Es una farandulera, a ella le ha venido genial este show"

Nacho Montes se maneja como pez en el agua en el mundo de la moda. Ha ejercido como estilista y trabaja como periodista en varios medios, lo que le lleva a tener mucha perspectiva. Está al día de la actualidad y eso le ha llevado a pronunciarse sobre uno de los temas de la semana: el hecho de que Tamara Falcó se haya quedado sin vestido de novia. Las diseñadoras que se encargaban del mismo rompieron su contrato con ella, tal y como anunciaron en un comunicado en el que daban a entender que la aristócrata había pedido plagiar otra pieza. Desde entonces, no se habla de otra cosa. Mientras la firma remite al escrito que hicieron público, Tamara Falcó ha anunciado que tiene "muy buenos abogados". Un mal ambiente y tensión que no ha pasado indiferente y sobre el que se ha pronunciado Nacho en el último evento al que ha acudido. No te pierdas sus declaraciones y es que el madrileño no solo se moja sobre la marquesa de Griñón y su nueva situación, sino también sobre qué opinión le merece la boda de Tamara, así como el hecho que Íñigo Onieva sea el elegido.

Vídeo: Europa Press