Nacho Cano recuerda su etapa más complicada en 'Mecano': "Probé todo"

Mecano es uno de los grupos más reconocibles de la música en español y de España. La explosión de este trío se produjo entre finales de los años 80 y 90 y se lograron convertir en buque insignia del género pop y tecno pop. Ana Torroja y los hermanos Cano, José María y Nacho, eran reconocidos en todas partes como verdaderas estrellas. Después de su final, hace ya más de veinte años, aún lo son. Todos se han hecho un nombre en la industria y son muchos los momentos que vivieron. Nacho Cano, compositor y director de los más relevantes de la actualidad, se sentó junto a Bertín Osborne para recordar aquello. Todo lo que esta exposición les ayudó a, en más de una ocasión, perder el control: "Durante los cinco primeros años no hubo gestión, hubo indigestión. A los 23 años tuve un colapso".

Son años donde la sociedad española comienza a abrirse a una libertad que no todos habían podido experimentar. Para los artistas, estas posibilidades se duplicaban: "Salgo, bebo y me tomo tal, pero drogas nada. Probé todo. Tienes que hacer un cambio radical. Tu cuerpo te ha dicho oye…". A los 23 años se ve en una situación que cambiaría su vida por completo: "Estuve con Hans Zimmer grabando y él me llevó. Fueron unos años en los que no había medida. Cuando salí me fui a un museo de Londres y cambié delante de Tutankamon". Pudo reconducir la situación y seguir disfrutando de lo que Mecano tenía que darles.

"La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos y luego ya otro término. La salud es fundamental y, hasta para divertirte, tienes que estar sano. Si estás desintoxicándote…Paro de la vida loca pero del trabajo nunca. Incluso al día siguiente me meto en el estudio", reconoce ante un sorprendido presentador. Todo lo que les rodeó tampoco fue de ayuda, "fueron unos años que no había medida y en el que murió mucha gente, de mi primer grupo, de otros...Se juntó que no había información, que se murió Franco y que apareció el sida".

¿Podría volver Mecano a la industria de la música? Nacho Cano tiene la respuesta

La carrera meteórica de Mecano terminó de la manera más inesperada para toda la industria. Nacho Cano le confesó a Bertín Osborne cómo ni los mismos componentes lo pensaron: "Después de 12 años intensos necesitábamos un tiempo, nadie lo pensó". Nunca lo comunicaron, de hecho, fue José María el que sorprendió en 1998 en plenos Premios Amigo. El hecho de hacer público este final sacudió sus vidas, especialmente para Ana Torroja: "Se quedó sin las canciones, su vida era esa. De alguna forma yo podía tirar pero tuvo que replantearse qué hacer". Son los dos hermanos los compositores y los que, por lo tanto, mantenían la propiedad sobre letras y músicas. El éxito le trajo muchas cosas más allá de la fama que no quería, como la separación de su hermano: "Tuvimos una relación de hermanos hasta que llegó la fama del grupo y comenzó a complicarse. Vivimos en la misma habitación toda la infancia".

No consiguieron nunca solventar sus diferencias y es algo que ya ni esperaba, "no echo de menos nada. Nos queríamos mucho y es algo que ya luego no es así". El fin del grupo no fue el fin de su carrera, aunque siempre lo pensó. Con la perspectiva que da el tiempo sabe que Mecano es una experiencia única, y así se quedará. "No creo que vuelva, la vida de cada uno ya es distinta. Aquello fue lo que fue en un contexto que era el que era. Quedó muy bien en el sentido musical a pesar de las farfullas que a muchos les gusta airear", asume. Tiene tras de sí un gran número de descubrimientos, incluida Penélope Cruz con la que tuvo un noviazgo antes de la explosión de su éxito: "Estuvimos como seis años. Le tengo un cariño y respeto...Seguimos en contacto".