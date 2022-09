Ion Aramendi ha recibido la mejor sorpresa para un martes 13. Y es que ha celebrado su 14º aniversario junto a su mujer, María Amores, que no ha dudado en sacar del baúl de los recuerdos algunas imágenes que se han hecho durante todos los años que llevan juntos. Y también le ha dedicado unas bonitas palabras, en las que ha destacado detalles íntimos de los comienzos de su relación. Una relación que tuvo un paréntesis.

La pareja ha celebrado su 14º aniversario cuando acaban de ser padres por tercera vez

«Hoy martes y 13 hace 14 años que nos dimos nuestro primer beso. Éramos viejos conocidos, ya habíamos cruzado alguna mirada, alguna conversación, algún teléfono equivocado. Pero de aquellos filtreos juveniles aún nos quedaba mucho que aprender por separado, nos quedaban muchos errores que cometer y mucha carretera…», empieza diciendo María, dejando claro que su relación no empezó al conocerse.

Pero la vida parecía estar hecha para que estuvieran juntos y sus caminos se volvieron a encontrar: «Cuando nos reencontramos en la treintena nos habían roto alguna vez que otra el corazón, pero aún nos latía con fuerza… y con nuestro primer beso casi nos explota… a mi por lo menos. Desde ese primer día hemos luchado por estar juntos sin exigirnos nada a cambio salvo apoyo mutuo para conseguir nuestros sueños en compañía. No vamos mal. En esa primera cita ambos nos confesamos que en el futuro nos veíamos rodeados de niños… Y más rodeados no podemos estar 😅 Felicidades to us @ionaramendiurrestarazu 💓», termina diciendo justo ahora, cuando se han convertido en padres por tercera vez.

La vida les dio otra oportunidad y no la desaprovecharon

El presentador de Mediaset y su mujer han pasado un verano de lo más intenso. El pasado 29 de julio nacía su hija Marieta, un bebé que convierte a la pareja en familia numerosa. Ion y María tienen ya dos hijos varones. «MARIETA nació ayer, 4 kilos, y es una maravilla, María @sraamores también está bien, pero al ser por cesárea y al haber algunas complicaciones todavía está en reanimación (y por eso no os ha podido contestar a vuestros mensajes), están muy bien las dos! Un abrazo», escribía el conductor de ‘Supervivientes’ tras dar la bienvenida a su niña.