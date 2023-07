Decimos adiós a la tata de Miguel Ángel Muñoz. Un pilar en su vida a quien dedicó un precioso documental y quien dejará un vacío irremplazable en su corazón. Una triste pérdida también para los seguidores del actor que durante los últimos años han sido partícipes con mucha ternura de su relación. Ha sido el intérprete el encargado de comunicar la noticia a través de las redes. En su Instagram ha compartido una carta de despedida dirigida a su "maestra, musa y gran amor".

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz. Es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos", así comenzaba la misiva que ha dedicado a Luisa Cantero, su querida tata. "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca".

Miguel Ángel Muñoz: "Has sido el mejor regalo"

"Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años. Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirme hasta que no estuviera preparado como en este último tiempo", indicaba Miguel Ángel Muñoz.

"Todos los procesos terapéuticos, el haber podido realizar nuestra película durante tantas años y sobre todo la formación que pude hacer durante todo el año pasado sobre 'Acompañamiento al duelo y final de la vida' con Assumpta Mateu y su gran equipo de terapeutas Vicente, Reme... y cada uno de los que han pasado por los diferentes módulos, me han ayudado a perder gran parte del miedo y han hecho que estos últimos meses y sobre todo estos últimos 15 días haya podido afrontar nuestra despedida sin tanto susto como me había imaginado. Las prácticas en la unidad de cuidados paliativos en el hospital de la Fuenfría fueron providenciales".

"Ha sido bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro. Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido cuidar hasta el final en tu casita, en tu camita rodeada de todos tus santos, desde la Virgen del Carmen, San Judas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacen feliz. Con todo el respeto hacia mis padres, que me han dado la vida, has sido el mejor regalo que he podido tener y hasta el día de hoy, de tu última despedida, has hecho que todo sea mágico a tu alrededor".

Así fue la despedida de la tata

Miguel Ángel Muñoz ha reconocido que la despedida fue tal y como la quiso su tata. "Discreta, sencilla y rodeada de unos poquitos, aún sabiendo que hay taaaaanta gente que le hubiera gustado estar. Pero era tu decisión y yo me siento muy orgulloso de que hayamos podido hacerlo así. Doy las gracias a todos los que habéis estado, habiendo sido avisados en 24 horas y viajando desde tantos kilómetros muchos de vosotr @s para poder acompañarnos. También a los que no habéis podido asistir pero estábais ahí de otra manera. Y sobre todo a vuestra discreción para que haya podido ser yo quien lo comunique con la delicadeza que a la tata le hubiera gustado".

El actor ha querido agradecer el apoyo de su familia, también de su "familia elegida" por haberle acompañado "con mucho respeto, cuidado y cariño y de una manera especial" en esta despedida. "Os quiero mucho y la Tata estoy convencido que desde el cielo os da las gracias también. Seguro que la habéis emocionado muchísimo. Como hemos hecho tantas veces en estos dos últimos días, brindo con Quina Santa Catalina por mi maestra, mi musa, mi actriz, mi gitana y mi gran amor: Doña Luisa Cantero Sánchez. ¡Mi Tata! Descansa en Paz. Siempre juntos. Te quiero 'Miguelito'".