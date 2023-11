Muere Ruddys Martínez, la Pantoja de Puerto Rico, a los 62 años: su mensaje de despedida

Día triste para el mundo del espectáculo. Ha muerto Ruddys Martínez, que era conocida como la Pantoja de Puerto Rico, a los 62 años. Ha sido este fin de semana cuando ha fallecido tras una larga enfermedad. Y es que padecía diabetes. Fue el pasado 21 de noviembre cuando Ruddys Martínez ingresó en el hospital Doctor Center en la localidad puertorriqueña de Bayamón tras una complicación pulmonar grave. Finalmente, no han podido hacer nada por su vida y ha fallecido este fin de semana.

La Pantoja de Puerto Rico escribió un mensaje de despedida antes de morir. Lo compartía hace unas horas en su perfil de Facebook: "Hola a todos, todas, todes, maricones... Les escribo desde mi transición, mi corazón no agunta tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía... hay que cuidarse!!!", empezaba diciendo Ruddys Martínez. "Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí, cocos..." declaraba a modo despedida.

Este es el mensaje de despedida que compartió Ruddys Martínez

Las redes sociales han llorado su muerte. La última publicación que compartió en Instagram ha servido de muro para mandar mensajes de pésame a la familia de Ruddys Martínez: "Descansa en paz en los brazos del Señor", "Mis condolencias para la familia Martínez", "No puedo pensar un mundo sin Mami Ruddys", "Dios te tenga en su gloria mami", "No me lo creo, RIP", "Espectacular!!! Genuina y muy amada y respetacada!! Dios la bendiga siempre!! Para seguir gozando de ella".

La Pantoja de Puerto Rico saltó a la fama gracias a las imitaciones que hacía Carlos Latre. No podemos olvidar su mítico 'Y esoooo'. De hecho, el humorista y colaborador de televisión no ha dudado en despedirse de ella a través de sus redes sociale "OHHH QUÉ PENA se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dio. Fue un placer compartir plato y cariño con ella!! Descanse en paz y esoooooo!!", ha escrito emocionado.

Carlos Latre se despide de la Pantoja de Puerto Rico

OHHH QUÉ PENA se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dió. Fue un placer compartir plato y cariño con ella!! Descanse en paz y esoooooo!!https://t.co/hTKOPMxOvG — Carlos Latre ( @Carlos_Latre) November 27, 2023

En 2021 compartía con orgullo que fue reconocida por el Senado de su país como Heroína Boricua. "Rudy Martínez, también conocida como Mami Rudy o la Isabel Pantoja de Puerto Rico, se ha destacado en el arte del transformismo poco más de 40 años. Sus extravagantes y elegantes vestuarios, diseñados por ella misma, la han hecho lucir impecable en múltiples ocasiones. La palabra solidaridad es sinónimo de ella. Su entusiasmo por ayudar a la comunidad trans y a la juventud LGBTTQ+ ha sido clave para el éxito de nuevas generaciones", escribieron con orgullo sobre ella. Ella, por supuesto, no dudó en compartirlo en sus redes sociales. D.E.P.