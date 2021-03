Quique San Francisco ha muerto tras varios semanas ingresado a causa de una neumonía bilateral.

Quique San Francisco ha muerto tras varios semanas ingresado a causa de una neumonía bilateral. El actor ha fallecido a los 65 años después de no haber podido superar esta enfermedad, una triste noticia que llora el mundo del espectáculo. El actor se encontraba en el Clínico San Carlos de Madrid y, aunque en sus últimas declaraciones se mostraba hastiado del problema de salud que padecía y estaba deseando salir del hospital, finalmente no ha sido posible. Ha sido precisamente en las últimas horas cuando saltaban todas las alarmas acerca de cómo se estaba debilitando después más de 40 días hospitalizado. El motivo no era otro que una fortísima bajada de defensas que derivó en una anemia, lo que ha provocado este grave bache por el que ha terminado falleciendo.

Vídeo: Europa Press

Aunque él parecía encontrarse mejor e incluso decía estar más fortalecido, su estancia en el hospital debido a su delicada salud no ha sido en absoluto fácil. Hace tan solo unos días él mismo tranquilizó a sus seguidores y les reveló que, a pesar de que los sanitarios que le atendían le estaban tratando como un rey, estaba desesperado por volver a su hogar y recuperar su normalidad. Dos meses antes se vio obligado a cancelar sus compromisos profesionales para centrarse únicamente en recuperarse, siendo hace muy poco cuando comentó que sus pulmones estaban frágiles que era, por el momento, incapaz de andar. Aunque su mayor deseo era salir del hospital, desafortunadamente no ha sido posible que Quique San Francisco cumpliera estos planes que tanto repetía.

Este contratiempo y este problema de salud le obligó a suspender la representación de su obra, un monólogo bajo el nombre de ‘La penúltima’, que tenía programada en Getxo, Vizcaya, el pasado 23 de enero. Esta pesadilla comenzó para él el 9 de enero cuando el humorista empezó a tener problemas de respiración hasta tal punto que le costaba mantenerse en pie. Fue en ese momento cuando decidió avisar a un amigo y este lo llevó al hospital más cercano en un SOS4X4, donde ingresó con un cuadro de neumonía bilateral severa que preocupó a todos sus amigos y familiares.

No es el único escollo que trató de sortear a lo largo de su vida. Quique San Francisco sufrió un accidente de moto en Madrid, por el que llegó a estar más de un año y medio sin apenas poder moverse, un percance que, sin duda, le cambió la vida. Aunque su humor siempre ha sido para él su mejor medicina, Quique San Francisco ha muerto dejando a sus grandes amigos desolados. El actor era muy querido, prueba de ello que, todos los que le conocían tenían y tienen bonitas palabras para él.

A lo largo de su vida ha tenido problemas con las drogas, los cuales nunca ha escondido. Él mismo lo reveló en diferentes entrevistas, en las que habló de su pasada adición a la heroína: «Arrasó. A mí me tocó toda esa época y lo viví, pero me libré. Los demás están todos muertos por culpa de la heroína. Se hicieron películas sobre esto y todos, absolutamente todos, fallecieron: Eloy de la Iglesia, Gonzalo Goicoechea, Antonio Flores… Todos. Incluso la hija del de producción. No queda ni Dios. Están todos muertos porque se engancharon con el caballo (…) Es jodidísimo salir, muy difícil. Yo lo dejé, entre otras cosas, porque se presentó mi madre y me dijo: ‘Mira, hijo, si vas a estar así, más vale que te mates».