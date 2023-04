Muere Miquel Perelló, el suegro de Rafa Nadal, a los 63 años

Duros momentos para Rafa Nadal y Xisca Perelló. Ha muerto Miquel Perelló, el suegro del tenista, a los 63 años de edad después de una larga enfermedad contra la que lleva luchando años. Rafa se ha convertido en el mejor apoyo de su mujer, que ha recibido un duro golpe al conocer la noticia del fallecimiento de su padre, al que llamaban cariñosamente 'Patró'.

Miguel Perelló era empresario del sector de la construcción y ha fallecido apenas unos meses después de conocer a su primer nieto. El hijo de Rafa y Xisca nació el pasado mes de octubre y tiene ahora apenas seis meses. Fue este pasado jueves cuando murió, por lo que este viernes 21 de abril se celebrará en Manacor su funeral, tal y como informa 'Última Hora', y al que acudirán sus familiares más cercanos y amigos.

Xisca Perelló se despide de su padre con tristeza

No hay duda de que será una cita a la que acudan numerosas personas conocidas por la familia. Miquel Perelló era una persona querida, por lo que su mujer y ahora ya viuda, María Pascual, y su hija Xisca, recibirán el pésame y el cariño de todos los que están cerca de ellos cada día. Y no solo estarán a su lado la familia y amigos, también los numerosos vecinos del barrio en el que llevan toda la vida viviendo.

Miquel Perelló siempre se ha decantado por la discreción a pesar de que su yerno es el mejor tenista del mundo. Ha preferido no acudir a eventos públicos en los que pudiera ser captado. De hecho, se desconocía que estaba enfermo, algo que no sorprende, ya que Xisca siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Cuando la hemos visto ha sido en las gradas de las pistas de tenis en las que Rafa Nadal ha jugado o en algún evento organizado por la fundación del deportista.

El tenista sigue luchando contra una lesión

El triste anuncio de la muerte de su suegro coincide con una triste noticia profesional para Rafa Nadal, que no podrá acudir en las próximas semanas al Open de Madrid. "Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce", ha empezado diciendo. "Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", anuncia con tristeza.