Luana Andrade era una de las mujeres con más recorrido en el ámbito digital. No en vano, sumaba cerca de 506 mil seguidores en su Instagram. Sin embargo, su carrera meteórica ha quedado totalmente rota tras su repentino fallecimiento. La joven de 29 años ha perdido la vida después de sufrir una embolia pulmonar durante una cirugía estética a la que se estaba sometiendo. El mundo de las redes sociales está de luto, al igual que las miles de personas que día a día se mantenían pendientes del contenido sobre estilo de vida que compartía.

La familia -y el novio- de Luana Andrade rotos de dolor

Nadie podía esperar este fatal desenlace. Luana Andrade ha fallecido en un hospital privado de Sao Paulo (Brasil) tras no poder superar las consecuencias fatales de una intervención quirúrgica. Todo se desencadenó durante la operación de extracción de grasa corporal a la que se estaba sometiendo. Su salud empeoró repentinamente y a las dos horas y media se volvió crítica. Su corazón se detuvo, lo que obligó a los responsables a interrumpir de forma inmediata la liposucción. Los exámenes posteriores que se le realizaron detectaron una trombosis. La 'influencer' fue trasladad de manera urgente a la unidad de cuidados intensivos donde recibió tratamiento hemodinámico que “evolucionó desfavorablemente". No se pudo hacer nada por salvarle la vida. Los médicos certificaron su muerte por embolia pulmonar.

Ha sido su novio João Hadad quien ha confirmado la triste noticia. El joven, también 'influencer' está devastado, ha confesado en un conmovedor comunicado y ha asegurado que, en estos m omentos, está viviendo su peor pesadilla. "Hoy es difícil entender los planes de Dios. No sé cuando, o si alguna vez, procesaré lo mucho que te echaremos de menos en mi vida y en la vida de una legión de personas que amaban tu presencia”, comienza la misiva, que deja entrever que está completamente devastado. "He pasado dos años a tu lado y no tengo palabras para expresar lo feliz que fui. Construimos una hermosa historia y vivimos nuestros sueños intensamente. Más que una novia eres y siempre serás una compañera para toda la vida, mi amor. Gracias por tanto. Te amo, te amo, te amo", concluye la pareja de la también modelo.

Muy activa en redes sociales, de donde provenían la mayoría de sus ingresos, Luana Andrade compartía este mismo lunes que por un tiempo esa sería su última publicación. No explicó los motivos que, ahora, tras du repentina muerte, han quedado al descubierto: su operación estética y su posterior recuperación que, desgraciadamente, nunca puso experimentar.

Era una foto en la que aparecía en el gimnasio, su lugar feliz y donde pasaba buena parte de su tiempo. La 'influencer' hacía gala de un cuerpo espectacular que cuidaba con mimo y con largas sesiones de ejercicio. No era la primera que la brasileña se sometía a una operación estética para mejor su ya cuerpo tonificado. "Tenía el abdomen operado. La operación a la que se sometió era para quitarle grasa corporal de las piernas. Fue durante la extracción de la grasa en las rodillas cuanto ocurrió esta fatalidad", ha contado su representante.