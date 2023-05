Muere Lluís Llongueras, el peluquero de los famosos, a los 87 años

El peluquero de moda, Lluís Llongueras, ha fallecido este lunes 29 de mayo a los 87 años en su domicilio de Barcelona tras una larga enfermedad. El empresario atravesaba desde hacía tiempo un cáncer de garganta, tal y como ha podido saber El País. El empresario, que creó una importante cadena de peluquerías de más 50 establecimientos en España y 120 salones fuera de nuestras fronteras, peinó a grandísimas artistas, siendo muchas de ellas las que ahora lloran su muerte. Era un artista polifacético, tanto que probó suerte en otros sectores como la escultura, la pintura o la fotografía.

Lluís Llongueras empezó en la industria del cabello con solo 14 años, pero gracias a su carácter y su talento llegó incluso a colaborar con Salvador Dalí en la elaboración de una enorme peluca que en la actualidad está expuesta en el Teatro-Museo Dalí de Figueras. Premiado a lo largo de su carrera en varias ocasiones, recibió diferentes premios como la Cruz de Sant Jordi o la Medalla al trabajo, entre otros. Pero, ¿quién ha pasado por sus manos? Personajes tan dispares como Isabel Preysler, la Reina Sofía o Norma Duval, lo que deja ver que no tenía una clientela determinada, sino simplemente personas que creían ciegamente en su arte.

La muerte del mítico peluquero ha sido confirmada por su familia a EFE. Una triste noticia tras la que se ha recordado todo lo que consiguió a base de intenso trabajo: abrir la primera peluquería Unisex en España en el año 72 o invertir en publicidad hasta límites insospechados. Tenía visión de negocio y así lo refleja que en su época existieran muchos imitadores de Lluís Llongueras, aunque pocos como él. Padre de cinco hijos y casado en dos ocasiones, cuando se jubiló eligió a uno de ellos para que se pusiera al frente del negocio. En concreto a Adrián, el mayor de los tres hijos que tuvo con su segunda mujer y quien a día de hoy se ocupa de que la marca Llongueras siga hacia adelante.

Precisamente a su entorno ha tratado de contagiarles su pasión, un negocio al que consiguió darle salida también gracias a su esfuerzo y tesón. "Empezaba las ocho de la mañana hasta la hora que fuera por la noche. Después de cerrar el salón, me iba a estudiar contabilidad o francés. Muchas veces no iba ni a comer. Durante muchos años tampoco hice vacaciones. Trabajar, trabajar y trabajar. Ese era el secreto. Puedes hacer lo que quieras. Ahora bien, estudia detenidamente lo qué quieres hacer, cómo hacerlo, cómo mejorarlo, probarlo y superarlo", dijo en 'Planet Look'

Cabe recordar que durante varios años estuvo enfrentado a una de sus hijas. Recordamos a Esther Llongueras, quien prescindió de sus servicios, hace más de una década, hecho sobre el que Lluís se pronunció públicamente. "Lo que ha sucedido no cambia nada de nada en el mundo de mis negocios. La marca Llongueras es mía y, por lo tanto, no tengo ninguna preocupación", aseguró él. El peluquero fue despedido de una de sus empresas por su hija Esther y por su primera mujer a través de un burofax, contenido de cuyo documento llegó a ver la luz. "Prescindían de sus labores a todos los efectos 'porque las tareas que realiza no lo son a satisfacción de esta empresa ni ostenta actualmente ningún poder notarial para ejercerlas", decía este escrito.