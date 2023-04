Muere la 'influencer' Patricia Rite ('MyHyV') a los 30 años

La onubense Patricia Rite, que participó en 'MyHyV' en 2015, ha fallecido este domingo después de cuatro años de lucha contra un cáncer de piel. La familia ha querido comunicar la triste noticia a través de las redes sociales donde han publicado el siguiente mensaje. «En el día de hoy Patricia Rite nos ha dejado. Su madre y sus familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente».

La 'influencer', de 30 años, era muy activa en las redes sociales donde intentaba dar la última hora sobre su estado de salud. Uno de sus grandes varapalos tuvo lugar el pasado mes de marzo cuando después del diagnóstico de un TAC le comunicaron que la enfermedad se había extendido. "Hay opciones, tratamientos experimentales y acceder a inmunoterapia pero cada vez son menos y se acaban", comentaba entonces con lágrimas en los ojos.

Conmoción por la muerte de Patricia Rite

La última publicación de la joven data del pasado 5 de abril donde confesó a sus fans que había vivido una "semana movidita". Explicó que había tenido que ser ingresada y desde entonces se encontraba con mal cuerpo. "Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco", indicaba.

Su muro se ha convertido en un improvisado muro de condolencias. Han sido muchos los que han querido mostrar su pesar por su marcha. "Un abrazo enorme a toda la familia, lo siento muchísimo de corazón", señalaba 'La vecina rubia'. "No me lo puedo creer…. La vida es super injusta. Patri… vuela alto, desde que te conocí, me inspiraste. Me acaba de dar un vuelco el corazón. DEP Preciosa, y un abrazo enorme a su madre, familia y amig @s", señalaba una seguidora anónima. Mientras que un fan destacaba su fortaleza: "Has sido muy fuerte, Huelva, España y el mundo entero sabe todo lo que te has esforzado. Eres una gran luchadora. Siempre en el recuerdo de todos".

Su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Patricia Rita participó en el programa presentado por Emma García en 2015 y fue pretendienta de Luka Ablático. En su presentación, la joven explicó que era de Huelva, pero que se había mudado a Madrid para estudiar un máster. Al mes, fue expulsada. Entre las pretendientas también estaba Marina Ruiz con quien guardaba una estrecha relación. La ahora novia de Omar Sánchez se ha mostrado desolada al enterarse del fallecimiento.