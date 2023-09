Muere la abuela de Cristina Porta: esta ha sido su emotiva despedida

Cristina Porta está pasando unos días de lo más complicados. La colaboradora de televisión ha tenido que despedirse de su abuela, que ha fallecido este pasado fin de semana. Como no podía ser de otra manera, ha querido dedicarle unas emotivas palabras para despedirse. Pero no ha sido fácil, ya que el dolor que siente es tan grande que ha necesito días para reaparecer en las redes y escribir el mensaje de despedida.

"No sabía que ayer era la última vez que me miraste. A las 2h de esta foto te fuiste y siento que me estabas esperando para hacerlo", empieza diciendo Cristina con tristeza. "No fue coincidencia que te dijera algo tan importante para mí tampoco. Como siempre me despedí diciendo: "Pórtate bien. "Te quiero tanto". - "Me joo a tú". Fuiste la mejor madrina. Y seguiremos dándote trabajo porque desde allá arriba tienes que seguir cuidándonos. Sé que te fuiste en paz y estás rodeado de aquellos que tanto extrañabas. Y ahora te extrañaremos para siempre. Nunca te olvidaremos. Gracias por esperarme. Te amo mi niña hermosa 💫🤍", ha terminado diciendo Cristina Porta.

Cristina Porta se despide de su abuela

Antes de que muriera, Cristina Porta tuvo la suerte de pasar las últimas horas de su abuela con ella. De hecho, de ese momento tan especial guarda para siempre en la fototeca de su móvil algunas fotos junto a ella. Por supuesto nunca olvidará ese ratito que vivió con ella. En ese momento, Cristina aprovechó incluso para contarle algo importante para ella. Eso sí, ha preferido no desvelar el qué: "No fue casualidad tampoco que te contara algo tan importante para mí", desvela la exconcursante de 'GH VIP'.

Cristina Porta ha recibido numerosos mensajes de ánimo en esta publicación, que se ha convertido en la más especial de su muro de Instagram. "Mucho ánimo Cris… siento mucho vuestra pérdida… un abrazo muy muy fuerte para toda la familia…🤍", le dedica Jorge Pérez. "Un beso fuerte querida amiga. TQ", le dedica el Maestro Joao. "Ánimo y fuerza Cris ❤️", le escribe Yulen Pereira. "Lo siento mucho, Cris, te mando todo el ánimo del mundo para estos duros momentos 🙏🙏🙏", le declara Makoke. "Lo siento muchísimo querida Cris. Te mando un abrazo enorme!♥️♥️♥️", se une Cristina Cifuentes. Ahora le quedan unos días de duelo, donde por supuesto tendrá el apoyo de su familia y amigos.

