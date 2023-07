Muere Jane Birkin a los 76 años

La cantante y actriz de origen británico, Jane Birkin, ha fallecido este domingo, 16 de julio, en su domicilio de París. Una información que ha adelantado el canal francés BFMTV por parte del entorno de la artista, medio que detalla que su cuidadora la encontró muerte en su casa.

La intérprete de "Je t'aime moi non plus", eterna musa de Gainsbourg, había estado apartada de la escena pública en los últimos años debido a distintos problemas de salud. Cabe recordar que en 2021 sufrió un derrame cerebral leve por lo que tuvo que cancelar algunos conciertos. Además, el pasado mes de marzo también tuvo que posponer un concierto tras romperse el omoplato. Su regreso a los escenario estaba previsto para mayo de este año, pero finalmente no pudo cumplir con esta fecha. En Francia la recuerdan como la británica más francesa. Y es que residió en el país galo desde finales de la década de los 60.

Jane Birkin, una vida de película

Jane Birkin, hija de un comandante de la Royal Navy y de la actriz Judy Campbell, comenzó su andadura en el mundo de la interpretación dando sus primeros pasos en el teatro a los 17 años. Poco después llegaría su primera intervención en el mundo del cine en la década de los 60. Su icónico desnudo en la controvertida película 'Blow Up', que se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue un auténtico escándalo para la época. En cuanto a lo personal, la británica era madre de tres hijas. Kate Barry, quien falleció en 2013 tras caer de su vivienda situada en París, la directora y actriz Charlotte Gainsbourg -fruto de su relación con el cantante y compositor Serge Gainsbourg- y la actriz Lou Doillon, de su relación con el director de cine Jacques Doillon.