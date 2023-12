Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años

La noticia de la muerte de Itziar Castro ha sido confirmada por la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, que ha señalado que aún no se han confirmado las causas exactas de su muerte, aunque s egún la periodista Tura Soler, Castro habría muerto nadando en una piscina en Lloret de Mar. La autopsia deberá confirmar la causa de la muerte, aunque la primera hipótesis es que haya tenido un infarto. Participó en series de éxito como 'Vis a Vis' y 'Paquita Salas' Itziar participó en series exitosas como 'Vis a Vis', 'Paquita Salas' o 'La que se avecina' y apareció en la gran pantalla en películas como 'Campeones', 'Blancanieves' y 'Pieles', por la que fue nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación. Además, pudimos verla en 'Operación Triunfo 2018', donde dio, durante un tiempo, clases de interpretación. La academia ya ha lanzado un mensaje de apoyo para sus familiares y amigos más cercanos: " No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro . DEP". Feminista y "luchadora por las causas justas" Su libro, 'Con el corazón por delante', buscó convertir sus heridas del pasado en algo hermoso y constructivo. Itziar se convirtió en todo un referente en la lucha por la igualdad. La propia Irene Montero la recuerda así: " Cuánta tristeza y cuánto dolor. Hoy nos despedimos de la increíble Itziar Castro . Actriz talentosa, buena amiga, feminista y luchadora, dispuesta siempre a estar ahí para defender las causas justas. Te vamos a echar tanto de menos, querida, tanto. Que la tierra te sea leve". Una horrible e impactante noticia que llega solo días después de que Itziar rompiera en lágrimas en el funeral de Concha Velasco , por quien confesaba "me hice artista": "Ella era mi referente en todos los sentidos", confesaba la actriz, "era una persona muy importante para mi, yo soy actriz por ella", revelaba.

Itziar Castro padecía lipedema, une enfermedad crónica

Cabe recordar que la actriz padecía una enfermedad llamada lipedema. Se trata de una dolencia común, frecuentemente subdiagnosticada, que por lo general se desarrolla de manera crónica y progresiva, y genera un gran deterioro en la calidad de vida. Consiste en el depósito anormal de tejido adiposo subcutáneo principalmente en las extremidades inferiores (brazos y piernas). Por lo general afecta casi exclusivamente a mujeres.

El mensaje que le enviaron en las redes sociales vaticinando su muerte

Hace apenas una semana, la actriz recibió un mensaje en sus redes sociales de lo más impactante. Un usuario le advirtió que o perdía peso o perdería la vida. Todo sucedió poco después de la muerte de Concha Velasco. La intérprete compartió un post llorando el fallecimiento de la veterana artista de cine y teatro cuando un tuitero le espetó: "Como no te pongas a dieta la vas a ver pronto". La respuesta de la catalana no se hizo esperar. "Gracias por pensar en mí. A Concha la veré cada vez que quiera ya que tiene una carrera que no te la acabas y se puede ver y ver y ver las veces que quiera. Por lo demás ya nos veremos en el infierno", le dijo.

Oleada de mensajes de cariño

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar, y es que son muchos los que guardan un gran cariño a la actriz. Compañeros de profesión como Santiago Segura están rotos tras conocer la noticia: "Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos. A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía. Sufría lipedema, una enfermedad degenerativa. Con solo 46 años su fallecimiento ha sido un golpe repentino y cruel. La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía".

También le ha dedicado unas palabras Lidia San José: "No me creo que te hayas ido, querida Itziar Castro. Que tu talento, tus risas y esa voz prodigiosa llenen el cielo de fiesta y alegría. Se te va a extrañar mucho, compañera". Secun de la Rosa, que precisamente le escribió anoche a la actriz, la despide así: "Mi último mensaje ayer fue para ti y hoy ya no estás. Querida, siempre estás, apoyas, quieres y valoras al otro. Campeona, luchadora. Amas la vida, tu profesión. Eres Amiga. quizás sepas más de lo rápido que va la vida que nosotros. GRACIAS siempre".

Se ha unido a los mensajes de cariño Silvia Abril: "Todos estamos en SHOCK. Te nos fuiste repentinamente, corriendo como si no hubiera podido ser de otra manera y aquí estamos con tu fuerza, tu energía, tu humor inagotable y la pena de saber que te perdimos para siempre. Este capítulo de tu vida definitivamente ha terminado DEMASIADO PRONTO". Carme Chaparro, Mónica Carrillo, Frank Cuesta, incluso María José Campanario: "Qué terrible pérdida. Descansa en paz".

Sara Sálamo, además de lamentar la muerte de la actriz con sinceros mensajes: "Ay, Itziar❤️‍🩹 Gracias por tu talento, tu generosidad, tu compromiso con la igualdad y la justicia. Siempre serás un referente", ha aprovechado para condenar a los que están lanzando mensajes de odio tras la noticia: "El respeto se ha convertido en un bien escaso".