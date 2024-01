Muere a los 35 años la influencer Mila de Jesús, madre de cuatro hijos

Mila de Jesús, una conocida 'influencer' brasileña de 35 años que cuenta con más de 60.000 seguidores en Instagram, fallecía este 12 de enero a causa, al parecer, de un paro cardiaco, según apuntan medios internacionales como O Globo o Daily Mail. Ha sido su propia hija quien ha compartido la trágica noticia en las redes sociales de la creadora de contenido: "Yo, Anna Clara, envío esta nota de condolencia", ha escrito: "Estamos muy tristes por el fallecimiento de nuestra hermosa madre. Agradecemos todas las oraciones y condolencias. Sigan rezando por nosotros".

Mila saltó a la fama en redes sociales hace ya más de diez años gracias a sus tutoriales de maquillaje en YouTube, donde tiene más de 100.000 suscriptores, y su posterior cambio físico tras colocarse un bypass gástrico. Su evolución se convirtió en inspiración para muchos y era muy querida en redes sociales, donde compartía sus rutinas de ejercicio, alimentación y estilo de vida.

Así, se llenan ahora de mensajes de condolencia de personas anónimas y rostros conocidos en su país, que aún no pueden creerse lo sucedido. "¿Qué acaba de pasar? No me lo puedo creer", "Todavía no lo puedo creer 😢 Dios consuele los corazones de toda la familia", escriben en sus últimos post de Instagram.

Una de sus mejores amigas le ha dedicado un emotivo mensaje a través de las redes: "No lo puedo creer, estoy con medicación, no puedo creer que te hayas ido, mi amiga, mi vida... ¡Mi luz! La mejor persona del mundo, un corazón enorme, nunca sintió celos de nada ni de nadie! Ella no hablaba de los demás, su vida era cuidar el hogar, la familia y divertirse con los amigos. Ella nunca lastimó a nadie más que a ella misma (...) que difícil es lidiar con este dolor. Tantos sueños aún no se habían hecho realidad y muchas metas aún no se habían logrado".

Eduarda Gaia, empresaria y parte del entorno cercano de la influencer, también ha querido acompañar a la familia en su dolor: "No puedo creer que te hayas ido y que no hayamos tenido nuestra risa ruidosa que tanto nos gustaba. Recordaré nuestra última conversación telefónica para siempre. Te quiero mucho, amiga".

La brasileña era madre de cuatro hijos que nacieron fruto de una relación anterior que se desconoce y estaba casada desde hace solo unos meses. Mila dio el 'sí, quiero' a George Kowszik a finales de septiembre de 2023 en una boda íntima que se celebró frente al lago Singletary en Carolina del Norte.

Sus hijos (Ariano, Pedro, Anna Clara y Bento) y su marido viven, ahora, los momentos más dolorosos de su vida y así la despiden en redes sociales: "Descansa tranquila mamá. Te quiero tanto. Nadie me querrá tanto como tú. Descansa con Dios", ha escrito en Instagram Pedro Marçal, otro de sus hijos, que acaba de cumplir 17 años.