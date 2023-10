Muere la ex Miss Uruguay Sherika de Armas a los 26 años

Conmoción en Uruguay por el fallecimiento de la modelo y empresaria Sherika de Armas. La joven, que se coronó como Miss Uruguay en el año 2015, tenía tan solo 26 años y llevaba los últimos luchando con el cáncer de útero.

Nada más saltar la triste noticia de la muerte, el pasado 11 de octubre, se generó una oleada de mensajes rindiendo tributo a Sherika de Armas. Su hermana, Mayka de Armas, escribía uno de los más conmovedores. "Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre". También publicaba un vídeo de la modelo patinando junto al siguiente mensaje: "Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre". Mientras que la actual Miss Uruguay, Carla Romero, se sentía desolada por la pérdida. "Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida". Por su parte, Miss Uruguay 2021, Lola de los Santos, escribía estas sentidas palabras: "Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan".

Sherika de Armas, una belleza "libre y apasionada"

Tras participar en el certamen de belleza con tan solo 18 años, Sherika de Armas se presentó a Miss Mundo 2016, concurso celebrado en China. Posteriormente comenzaría una trayectoria como empresaria en el mundo de la moda. "Siempre quise ser modelo, tanto de belleza, como publicitaria o modelo de pasarela. Me gusta todo lo relacionado con la moda y pienso que dentro de lo que es un certamen de belleza, el sueño de cualquier chica es tener la oportunidad de participar en el Miss Universo. Estoy muy contenta de poder vivir esta experiencia llena de desafíos”, afirmó durante una entrevista con NetUruguay en 2015. "Libre y apasionada", así se describía en conversación con la revista 'Caras'.