Muere el padre de Tony Spina a los 62 años: su emotiva despedida

Tony Spina está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. La pareja de Marta Peñate ha recibido la peor de las noticias. Y es que su padre, con el que mantenía una relación de lo más cercana, ha fallecido. Un duro golpe del que costará reponerse. Él no ha dudado en despedirse de él con un emotivo mensaje que ha puesto la carne de gallina a muchos.

"En estos días he estado desconectado, la razón ha sido el fallecimiento de mi padre. Para mí no solo era un padre, también era mi mejor amigo. Sacaba mi mejor versión, nos dabas alegría a todos y cada día nos sacabas una sonrisa. Eras la alegría en persona. Te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo. Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio ❤️", ha escrito con tristeza la pareja de Marta Peñate.

Tony Spina se ha despedido de su padre, fallecido a los 62 años

Ha preferido no desvelar el motivo de su muerte, aunque Tony Spina ha dejado claro que se ha muerto muy joven, con apenas 62 años. El que fuera colaborador de televisión no puede creerse que ya no verá más a su padre, aunque su recuerdo estará siempre presente en su vida.

Junto a esta emotiva despedida, Tony Spina ha compartido varias fotos de él junto a su padre. Con esta publicación tan triste demuestra que les encantaba hacer planes juntos. Desde pequeños. Entre las fotos que ha publicado, hay una muy especial, en la que Tony era tan solo un niño.

Guarda un gran parecido físico con su padre

Tony Spina ha estado varios días desaparecido para dar el último adiós a su padre. Ahora que ha compartido la dura noticia con todos, sus seguidores no han dudado en darle el pésame. Él se ha mostrado agradecido: "Gracias a todos por los mensajes, se me hace imposible contestar a todos, pero os leo. Gracias por el apoyo", ha escrito junto a una foto familiar.

Otra que está viviendo esta muerte con tristeza es su pareja, Marta Peñate, que ha dejado más que claro que mantenía una relación estupenda con su suegro. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' no puede creerse la noticia. Ella explicaba su ausencia de estos días: "Estos han sido los motivos de mi ausencia. Te amo mi amor", escribía hace unas horas junto a la publicación de Tony Spina. Pero este domingo ha vuelto al trabajo con su presencia en el debate de 'Gran Hermano VIP': "Pongo una sonrisa porque a mi suegro le encantaba verme en los debates... así que hoy va por él", ha terminado diciendo.

1 de 5 Padre e hijo mantenían una relación increíble 2 de 5 Hacían planes juntos 3 de 5 Han estado siempre muy unidos 4 de 5 Toda la familia ha veraneado en sitios increíbles 5 de 5 Su padre lo apoyó en su aventura en 'GH VIP'